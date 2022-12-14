https://ria.ru/20221214/zagovor-1838592094.html
Лидер заговора в Германии встречался с российскими дипломатами, пишут СМИ
Лидер заговора в Германии встречался с российскими дипломатами, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2022
Лидер заговора в Германии встречался с российскими дипломатами, пишут СМИ
Американская газета New York Times со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом расследования заговора в ФРГ, утверждает, что предполагаемый глава... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:19
2022-12-14T14:19
2022-12-14T14:44
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Американская газета New York Times со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом расследования заговора в ФРГ, утверждает, что предполагаемый глава террористической сети "Рейхсбюргер" "принц" Генрих XIII Рейсс, который планировал возглавить Германию в случае успеха заговора против государства, по меньшей мере дважды посещал консульство РФ в Лейпциге, где якобы встречался с российскими дипломатами. При этом никаких доказательств газета в материале не приводит.Генпрокуратура Германии ранее сообщала, что Генрих XIII выходил на контакт с представителями РФ, однако, по данным следствия, на данный момент нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его попытки с ними связаться. Посольство РФ заявило об отсутствии контактов дипломатических учреждений с нелегальными формированиями в ФРГ. Кроме того, в МИД РФ заявляли, что Россия рассматривает ситуацию с попыткой государственного переворота в Германии исключительно как внутреннее дело Берлина."Генрих XIII Рейсс, дважды посещал российское консульство в Лейпциге, где, как утверждается, встречался с российскими дипломатами", - приводит издание слова источников.По словам источника, один из визитов Генриха XIII в консульство в Лейпциге состоялся в день празднования Дня России, который отмечается в РФ 12 июня.Ранее в генпрокуратуре Германии сообщили, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
https://ria.ru/20221214/germaniya-1838587438.html
https://ria.ru/20221207/terrorizm-1836952292.html
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в мире, германия, россия
14:19 14.12.2022 (обновлено: 14:44 14.12.2022)
Лидер заговора в Германии встречался с российскими дипломатами, пишут СМИ
NYT: лидер заговора в Германии, Генрих XIII Рейсс, встречался с российскими дипломатами
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Американская газета New York Times
со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом расследования заговора в ФРГ, утверждает, что предполагаемый глава террористической сети "Рейхсбюргер" "принц" Генрих XIII Рейсс, который планировал возглавить Германию в случае успеха заговора против государства, по меньшей мере дважды посещал консульство РФ в Лейпциге, где якобы встречался с российскими дипломатами. При этом никаких доказательств газета в материале не приводит.
Генпрокуратура
Германии ранее сообщала, что Генрих XIII выходил на контакт с представителями РФ, однако, по данным следствия, на данный момент нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его попытки с ними связаться. Посольство РФ заявило об отсутствии контактов дипломатических учреждений с нелегальными формированиями в ФРГ. Кроме того, в МИД РФ заявляли, что Россия рассматривает ситуацию с попыткой государственного переворота в Германии исключительно как внутреннее дело Берлина.
"Генрих XIII Рейсс, дважды посещал российское консульство в Лейпциге, где, как утверждается, встречался с российскими дипломатами", - приводит издание слова источников.
По словам источника, один из визитов Генриха XIII в консульство в Лейпциге состоялся в день празднования Дня России, который отмечается в РФ 12 июня.
Ранее в генпрокуратуре Германии сообщили, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).