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В "Росэнергоатоме" рассказали, как Киев вербует наводчиков на ЗАЭС - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/zaes-1838569020.html
В "Росэнергоатоме" рассказали, как Киев вербует наводчиков на ЗАЭС
В "Росэнергоатоме" рассказали, как Киев вербует наводчиков на ЗАЭС - РИА Новости, 14.12.2022
В "Росэнергоатоме" рассказали, как Киев вербует наводчиков на ЗАЭС
У киевского режима практически иссяк ресурс для вербовки наводчиков среди сотрудников Запорожской АЭС, но на Украине сменили тактику и пытаются внедрять на... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:05
2022-12-14T13:05
специальная военная операция на украине
общество
россия
энергодар
росэнергоатом
запорожская аэс
украина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. У киевского режима практически иссяк ресурс для вербовки наводчиков среди сотрудников Запорожской АЭС, но на Украине сменили тактику и пытаются внедрять на станцию сторонних людей, рассказал советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Как правило, вербовка происходит через шантаж, потому что семьи многих сотрудников находятся по ту сторону реки, и это довольно удобный инструмент для шантажа и вербовки. Но я должен заметить: их ресурс наводчиков среди персонала станции практически иссяк", - сказал Карчаа в эфире программы "Соловьев Live".По его словам, теперь Киев сменил тактику."Они пытаются внедрять на станцию людей со стороны: подрядная организация заехала на осуществление ремонтных, строительных работ, и был выявлен такой, не знаю как его назвать, наводчик или пособник диверсантов. А он вообще житель Мариуполя", - рассказал советник гендиректора "Росэнергоатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
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общество, россия, энергодар, росэнергоатом, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Энергодар, Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Украина
13:05 14.12.2022
 
В "Росэнергоатоме" рассказали, как Киев вербует наводчиков на ЗАЭС

Карчаа: у Киева почти иссяк ресурс среди сотрудников ЗАЭС для вербовки наводчиков

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкВид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре
Вид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. У киевского режима практически иссяк ресурс для вербовки наводчиков среди сотрудников Запорожской АЭС, но на Украине сменили тактику и пытаются внедрять на станцию сторонних людей, рассказал советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Как правило, вербовка происходит через шантаж, потому что семьи многих сотрудников находятся по ту сторону реки, и это довольно удобный инструмент для шантажа и вербовки. Но я должен заметить: их ресурс наводчиков среди персонала станции практически иссяк", - сказал Карчаа в эфире программы "Соловьев Live".
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По его словам, теперь Киев сменил тактику.
"Они пытаются внедрять на станцию людей со стороны: подрядная организация заехала на осуществление ремонтных, строительных работ, и был выявлен такой, не знаю как его назвать, наводчик или пособник диверсантов. А он вообще житель Мариуполя", - рассказал советник гендиректора "Росэнергоатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЭнергодарРосэнергоатомЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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