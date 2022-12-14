https://ria.ru/20221214/zaes-1838569020.html

В "Росэнергоатоме" рассказали, как Киев вербует наводчиков на ЗАЭС

В "Росэнергоатоме" рассказали, как Киев вербует наводчиков на ЗАЭС - РИА Новости, 14.12.2022

В "Росэнергоатоме" рассказали, как Киев вербует наводчиков на ЗАЭС

У киевского режима практически иссяк ресурс для вербовки наводчиков среди сотрудников Запорожской АЭС, но на Украине сменили тактику и пытаются внедрять на... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:05

2022-12-14T13:05

2022-12-14T13:05

специальная военная операция на украине

общество

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энергодар

росэнергоатом

запорожская аэс

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. У киевского режима практически иссяк ресурс для вербовки наводчиков среди сотрудников Запорожской АЭС, но на Украине сменили тактику и пытаются внедрять на станцию сторонних людей, рассказал советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Как правило, вербовка происходит через шантаж, потому что семьи многих сотрудников находятся по ту сторону реки, и это довольно удобный инструмент для шантажа и вербовки. Но я должен заметить: их ресурс наводчиков среди персонала станции практически иссяк", - сказал Карчаа в эфире программы "Соловьев Live".По его словам, теперь Киев сменил тактику."Они пытаются внедрять на станцию людей со стороны: подрядная организация заехала на осуществление ремонтных, строительных работ, и был выявлен такой, не знаю как его назвать, наводчик или пособник диверсантов. А он вообще житель Мариуполя", - рассказал советник гендиректора "Росэнергоатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

https://ria.ru/20221004/zaes-1821372725.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, энергодар, росэнергоатом, запорожская аэс, украина