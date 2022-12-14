https://ria.ru/20221214/zaes-1838569020.html
В "Росэнергоатоме" рассказали, как Киев вербует наводчиков на ЗАЭС
В "Росэнергоатоме" рассказали, как Киев вербует наводчиков на ЗАЭС - РИА Новости, 14.12.2022
В "Росэнергоатоме" рассказали, как Киев вербует наводчиков на ЗАЭС
У киевского режима практически иссяк ресурс для вербовки наводчиков среди сотрудников Запорожской АЭС, но на Украине сменили тактику и пытаются внедрять на... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:05
2022-12-14T13:05
2022-12-14T13:05
специальная военная операция на украине
общество
россия
энергодар
росэнергоатом
запорожская аэс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837485141_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_470b26277898aabe30fdae706f21afc2.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. У киевского режима практически иссяк ресурс для вербовки наводчиков среди сотрудников Запорожской АЭС, но на Украине сменили тактику и пытаются внедрять на станцию сторонних людей, рассказал советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Как правило, вербовка происходит через шантаж, потому что семьи многих сотрудников находятся по ту сторону реки, и это довольно удобный инструмент для шантажа и вербовки. Но я должен заметить: их ресурс наводчиков среди персонала станции практически иссяк", - сказал Карчаа в эфире программы "Соловьев Live".По его словам, теперь Киев сменил тактику."Они пытаются внедрять на станцию людей со стороны: подрядная организация заехала на осуществление ремонтных, строительных работ, и был выявлен такой, не знаю как его назвать, наводчик или пособник диверсантов. А он вообще житель Мариуполя", - рассказал советник гендиректора "Росэнергоатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
https://ria.ru/20221004/zaes-1821372725.html
россия
энергодар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837485141_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a58f4ca2f139c4acaf0b7837f6e4c4d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, энергодар, росэнергоатом, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Энергодар, Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Украина
В "Росэнергоатоме" рассказали, как Киев вербует наводчиков на ЗАЭС
Карчаа: у Киева почти иссяк ресурс среди сотрудников ЗАЭС для вербовки наводчиков
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. У киевского режима практически иссяк ресурс для вербовки наводчиков среди сотрудников Запорожской АЭС, но на Украине сменили тактику и пытаются внедрять на станцию сторонних людей, рассказал советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Как правило, вербовка происходит через шантаж, потому что семьи многих сотрудников находятся по ту сторону реки, и это довольно удобный инструмент для шантажа и вербовки. Но я должен заметить: их ресурс наводчиков среди персонала станции практически иссяк", - сказал Карчаа в эфире программы "Соловьев Live".
По его словам, теперь Киев сменил тактику.
"Они пытаются внедрять на станцию людей со стороны: подрядная организация заехала на осуществление ремонтных, строительных работ, и был выявлен такой, не знаю как его назвать, наводчик или пособник диверсантов. А он вообще житель Мариуполя", - рассказал советник гендиректора "Росэнергоатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.