https://ria.ru/20221214/zaes-1838515691.html

Карчаа раскритиковал призывы вывести Росгвардию с ЗАЭС

Карчаа раскритиковал призывы вывести Росгвардию с ЗАЭС - РИА Новости, 14.12.2022

Карчаа раскритиковал призывы вывести Росгвардию с ЗАЭС

Призывы вывести сотрудников Росгвардии с территории Запорожской АЭС - "идиотизм и провокация", заявил в среду советник гендиректора компании "Росэнергоатом"... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:37

2022-12-14T10:37

2022-12-14T10:39

россия

энергодар

запорожская аэс

росэнергоатом

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир рогов

эммануэль макрон

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833866517_0:110:2996:1795_1920x0_80_0_0_69f259fa66a83505d14aa8780c146669.jpg

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Призывы вывести сотрудников Росгвардии с территории Запорожской АЭС - "идиотизм и провокация", заявил в среду советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС, но не пояснил, что имел в виду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российских тяжелых вооружений на ЗАЭС не было и нет. А член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов позднее пояснил, что вывод легких вооружений означал бы снятие охраны со станции, которую осуществляет Росгвардия."Во-первых, это [идея вывести Росгвардию с ЗАЭС] идиотизм. Во-вторых, сама постановка вопроса - это такая хорошо продуманная провокация", - сказал Карчаа в эфире в эфире программы "Соловьев Live".Советник гендиректора "Росэнергоатома" предположил, что при выводе Росгвардии с территории ЗАЭС диверсионно-разведывательные группы могут устроить провокации, которые обернутся "серьезнейшей угрозой ядерной безопасности", а Украина и Запад обвинят в этом Россию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

https://ria.ru/20221213/zayavlenie-1838446794.html

https://ria.ru/20221213/zakon-1838350530.html

россия

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, энергодар, запорожская аэс, росэнергоатом, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир рогов, эммануэль макрон, дмитрий песков, безопасность