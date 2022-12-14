10:37 14.12.2022 (обновлено: 10:39 14.12.2022)
Карчаа раскритиковал призывы вывести Росгвардию с ЗАЭС
Карчаа назвал призывы вывести Росгвардию с ЗАЭС идиотизмом и провокацией
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Призывы вывести сотрудников Росгвардии с территории Запорожской АЭС - "идиотизм и провокация", заявил в среду советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС, но не пояснил, что имел в виду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российских тяжелых вооружений на ЗАЭС не было и нет. А член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов позднее пояснил, что вывод легких вооружений означал бы снятие охраны со станции, которую осуществляет Росгвардия.
"Во-первых, это [идея вывести Росгвардию с ЗАЭС] идиотизм. Во-вторых, сама постановка вопроса - это такая хорошо продуманная провокация", - сказал Карчаа в эфире в эфире программы "Соловьев Live".
Советник гендиректора "Росэнергоатома" предположил, что при выводе Росгвардии с территории ЗАЭС диверсионно-разведывательные группы могут устроить провокации, которые обернутся "серьезнейшей угрозой ядерной безопасности", а Украина и Запад обвинят в этом Россию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
13 декабря, 15:06Госдума приняла закон об административной ответственности на ЗАЭС