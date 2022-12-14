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Карчаа раскритиковал призывы вывести Росгвардию с ЗАЭС - РИА Новости, 14.12.2022
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Карчаа раскритиковал призывы вывести Росгвардию с ЗАЭС
Карчаа раскритиковал призывы вывести Росгвардию с ЗАЭС - РИА Новости, 14.12.2022
Карчаа раскритиковал призывы вывести Росгвардию с ЗАЭС
Призывы вывести сотрудников Росгвардии с территории Запорожской АЭС - "идиотизм и провокация", заявил в среду советник гендиректора компании "Росэнергоатом"... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:37
2022-12-14T10:39
россия
энергодар
запорожская аэс
росэнергоатом
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир рогов
эммануэль макрон
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Призывы вывести сотрудников Росгвардии с территории Запорожской АЭС - "идиотизм и провокация", заявил в среду советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС, но не пояснил, что имел в виду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российских тяжелых вооружений на ЗАЭС не было и нет. А член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов позднее пояснил, что вывод легких вооружений означал бы снятие охраны со станции, которую осуществляет Росгвардия."Во-первых, это [идея вывести Росгвардию с ЗАЭС] идиотизм. Во-вторых, сама постановка вопроса - это такая хорошо продуманная провокация", - сказал Карчаа в эфире в эфире программы "Соловьев Live".Советник гендиректора "Росэнергоатома" предположил, что при выводе Росгвардии с территории ЗАЭС диверсионно-разведывательные группы могут устроить провокации, которые обернутся "серьезнейшей угрозой ядерной безопасности", а Украина и Запад обвинят в этом Россию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
https://ria.ru/20221213/zayavlenie-1838446794.html
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россия, энергодар, запорожская аэс, росэнергоатом, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир рогов, эммануэль макрон, дмитрий песков, безопасность
Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Рогов, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Безопасность
10:37 14.12.2022 (обновлено: 10:39 14.12.2022)
 
Карчаа раскритиковал призывы вывести Росгвардию с ЗАЭС

Карчаа назвал призывы вывести Росгвардию с ЗАЭС идиотизмом и провокацией

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Призывы вывести сотрудников Росгвардии с территории Запорожской АЭС - "идиотизм и провокация", заявил в среду советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС, но не пояснил, что имел в виду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российских тяжелых вооружений на ЗАЭС не было и нет. А член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов позднее пояснил, что вывод легких вооружений означал бы снятие охраны со станции, которую осуществляет Росгвардия.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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"Во-первых, это [идея вывести Росгвардию с ЗАЭС] идиотизм. Во-вторых, сама постановка вопроса - это такая хорошо продуманная провокация", - сказал Карчаа в эфире в эфире программы "Соловьев Live".
Советник гендиректора "Росэнергоатома" предположил, что при выводе Росгвардии с территории ЗАЭС диверсионно-разведывательные группы могут устроить провокации, которые обернутся "серьезнейшей угрозой ядерной безопасности", а Украина и Запад обвинят в этом Россию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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РоссияЭнергодарЗапорожская АЭСРосэнергоатомФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир РоговЭммануэль МакронДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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