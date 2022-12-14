https://ria.ru/20221214/zabolevaemost-1838657119.html

Попова назвала праздники фактором риска роста заболеваемости

Попова назвала праздники фактором риска роста заболеваемости - РИА Новости, 14.12.2022

Попова назвала праздники фактором риска роста заболеваемости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала новогодние праздники дополнительным фактором риска роста заболеваемости острыми вирусными инфекциями. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:49

2022-12-14T16:49

2022-12-14T16:49

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

владимир путин

анна попова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795742710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b79a34b2f4c693e726c4cb23c7fcafa4.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала новогодние праздники дополнительным фактором риска роста заболеваемости острыми вирусными инфекциями."Я бы хотела обратить внимание на то, что впереди новогодние праздники – это дополнительные риски по распространению и росту заболеваемости острыми вирусными инфекциями", - сказала Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина.Глава Роспотребнадзора напомнила, что в целях минимизации риска сегодня используется "рутинная мера" профилактики, "хорошо известная и привычная, но достаточно эффективная" – это "разобщение детей для становления учебно-воспитательного процесса". По ее словам, эта мера вводится с учетом фактической заболеваемости. При отсутствии 20% детей в классе школы или в группе детского сада этот класс или группу закрывают на карантин, это не дает распространяться заболеванию ни среди детей, ни среди других возрастных групп.

https://ria.ru/20221214/gripp-1838643952.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, владимир путин, анна попова