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Попова назвала праздники фактором риска роста заболеваемости - РИА Новости, 14.12.2022
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Попова назвала праздники фактором риска роста заболеваемости
Попова назвала праздники фактором риска роста заболеваемости - РИА Новости, 14.12.2022
Попова назвала праздники фактором риска роста заболеваемости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала новогодние праздники дополнительным фактором риска роста заболеваемости острыми вирусными инфекциями. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:49
2022-12-14T16:49
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
владимир путин
анна попова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала новогодние праздники дополнительным фактором риска роста заболеваемости острыми вирусными инфекциями."Я бы хотела обратить внимание на то, что впереди новогодние праздники – это дополнительные риски по распространению и росту заболеваемости острыми вирусными инфекциями", - сказала Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина.Глава Роспотребнадзора напомнила, что в целях минимизации риска сегодня используется "рутинная мера" профилактики, "хорошо известная и привычная, но достаточно эффективная" – это "разобщение детей для становления учебно-воспитательного процесса". По ее словам, эта мера вводится с учетом фактической заболеваемости. При отсутствии 20% детей в классе школы или в группе детского сада этот класс или группу закрывают на карантин, это не дает распространяться заболеванию ни среди детей, ни среди других возрастных групп.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, владимир путин, анна попова
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Анна Попова
16:49 14.12.2022
 
Попова назвала праздники фактором риска роста заболеваемости

Попова назвала новогодние праздники дополнительным фактором риска роста заболеваемости

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала новогодние праздники дополнительным фактором риска роста заболеваемости острыми вирусными инфекциями.
"Я бы хотела обратить внимание на то, что впереди новогодние праздники – это дополнительные риски по распространению и росту заболеваемости острыми вирусными инфекциями", - сказала Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что в целях минимизации риска сегодня используется "рутинная мера" профилактики, "хорошо известная и привычная, но достаточно эффективная" – это "разобщение детей для становления учебно-воспитательного процесса". По ее словам, эта мера вводится с учетом фактической заболеваемости. При отсутствии 20% детей в классе школы или в группе детского сада этот класс или группу закрывают на карантин, это не дает распространяться заболеванию ни среди детей, ни среди других возрастных групп.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинАнна Попова
 
 
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