https://ria.ru/20221214/yars-1838488417.html

В Козельске провели загрузку МБР "Ярс" в пусковую установку

В Козельске провели загрузку МБР "Ярс" в пусковую установку - РИА Новости, 14.12.2022

В Козельске провели загрузку МБР "Ярс" в пусковую установку

В Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T05:13

2022-12-14T05:13

2022-12-14T07:06

безопасность

россия

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов."Важность этой операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки. Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне", - рассказал командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов.Кроме того, по словам командира, в дивизии в плановом порядке строится инфраструктура, обеспечивающая применение ракеты и проводятся мероприятия по повышению условий жизни и быта ракетчиков.

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безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения