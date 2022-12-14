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В Козельске провели загрузку МБР "Ярс" в пусковую установку - РИА Новости, 14.12.2022
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В Козельске провели загрузку МБР "Ярс" в пусковую установку
В Козельске провели загрузку МБР "Ярс" в пусковую установку - РИА Новости, 14.12.2022
В Козельске провели загрузку МБР "Ярс" в пусковую установку
В Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T05:13
2022-12-14T07:06
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов."Важность этой операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки. Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне", - рассказал командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов.Кроме того, по словам командира, в дивизии в плановом порядке строится инфраструктура, обеспечивающая применение ракеты и проводятся мероприятия по повышению условий жизни и быта ракетчиков.
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безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
05:13 14.12.2022 (обновлено: 07:06 14.12.2022)
 
В Козельске провели загрузку МБР "Ярс" в пусковую установку

В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР "Ярс" в шахтную пусковую установку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ракетных войск стратегического назначения у МБР РС-24 "Ярс"
Военнослужащий ракетных войск стратегического назначения у МБР РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военнослужащий ракетных войск стратегического назначения у МБР РС-24 "Ярс" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку, сообщили в Минобороны РФ.
"В преддверии Дня РВСН в Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов.
"Важность этой операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки. Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне", - рассказал командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов.
Кроме того, по словам командира, в дивизии в плановом порядке строится инфраструктура, обеспечивающая применение ракеты и проводятся мероприятия по повышению условий жизни и быта ракетчиков.
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БезопасностьРоссияРакетные войска стратегического назначения
 
 
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