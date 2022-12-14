https://ria.ru/20221214/yanukovich-1838744063.html

Суд на Украине конфисковал имущество экс-президента Януковича

Суд на Украине конфисковал имущество экс-президента Януковича - РИА Новости, 14.12.2022

Суд на Украине конфисковал имущество экс-президента Януковича

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество экс-президента страны Виктора Януковича, в том числе резиденцию Межигорье, деньги на... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T22:55

2022-12-14T22:55

2022-12-14T22:55

в мире

виктор янукович

владимир зеленский

сергей курченко

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество экс-президента страны Виктора Януковича, в том числе резиденцию Межигорье, деньги на банковских счетах и культурные ценности на 18,7 миллиона евро, сообщает украинский центр противодействия коррупции.В ноябре глава департамента санкционной политики минюста Украины Инна Богатых сообщила, что в украинский суд подан очередной иск по конфискации активов экс-президента Виктора Януковича."ВАКС конфисковал у Януковича все имущество. В частности, резиденцию Межигорье, комплекс в Сухолучье, квартиру на Оболонской набережной, паркоместа, деньги на счетах и более полтысячи культурных ценностей на 18,7 миллиона евро", - говорится в сообщении центра противодействия коррупции в телеграм-канале.По информации центра, также изъяты 31 миллион гривен (около 840 тысяч долларов) и 84,9 тысячи долларов на банковских счетах, 100% долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью "Танталит" и "Дом лесника".Решение суда может быть обжаловано в апелляционной палате в течение пяти дней со дня его провозглашения.Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.

https://ria.ru/20221214/tribunal-1838736278.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, виктор янукович, владимир зеленский, сергей курченко, украина, совет национальной безопасности и обороны украины