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Суд на Украине конфисковал имущество экс-президента Януковича - РИА Новости, 14.12.2022
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Суд на Украине конфисковал имущество экс-президента Януковича
Суд на Украине конфисковал имущество экс-президента Януковича - РИА Новости, 14.12.2022
Суд на Украине конфисковал имущество экс-президента Януковича
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество экс-президента страны Виктора Януковича, в том числе резиденцию Межигорье, деньги на... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:55
2022-12-14T22:55
в мире
виктор янукович
владимир зеленский
сергей курченко
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество экс-президента страны Виктора Януковича, в том числе резиденцию Межигорье, деньги на банковских счетах и культурные ценности на 18,7 миллиона евро, сообщает украинский центр противодействия коррупции.В ноябре глава департамента санкционной политики минюста Украины Инна Богатых сообщила, что в украинский суд подан очередной иск по конфискации активов экс-президента Виктора Януковича."ВАКС конфисковал у Януковича все имущество. В частности, резиденцию Межигорье, комплекс в Сухолучье, квартиру на Оболонской набережной, паркоместа, деньги на счетах и более полтысячи культурных ценностей на 18,7 миллиона евро", - говорится в сообщении центра противодействия коррупции в телеграм-канале.По информации центра, также изъяты 31 миллион гривен (около 840 тысяч долларов) и 84,9 тысячи долларов на банковских счетах, 100% долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью "Танталит" и "Дом лесника".Решение суда может быть обжаловано в апелляционной палате в течение пяти дней со дня его провозглашения.Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.
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в мире, виктор янукович, владимир зеленский, сергей курченко, украина, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Виктор Янукович, Владимир Зеленский, Сергей Курченко, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
22:55 14.12.2022
 
Суд на Украине конфисковал имущество экс-президента Януковича

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество экс-президента Януковича

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Виктор Янукович . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество экс-президента страны Виктора Януковича, в том числе резиденцию Межигорье, деньги на банковских счетах и культурные ценности на 18,7 миллиона евро, сообщает украинский центр противодействия коррупции.
В ноябре глава департамента санкционной политики минюста Украины Инна Богатых сообщила, что в украинский суд подан очередной иск по конфискации активов экс-президента Виктора Януковича.
"ВАКС конфисковал у Януковича все имущество. В частности, резиденцию Межигорье, комплекс в Сухолучье, квартиру на Оболонской набережной, паркоместа, деньги на счетах и более полтысячи культурных ценностей на 18,7 миллиона евро", - говорится в сообщении центра противодействия коррупции в телеграм-канале.
По информации центра, также изъяты 31 миллион гривен (около 840 тысяч долларов) и 84,9 тысячи долларов на банковских счетах, 100% долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью "Танталит" и "Дом лесника".
Решение суда может быть обжаловано в апелляционной палате в течение пяти дней со дня его провозглашения.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.
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