Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс" пока не подавал материалы по реструктуризации, заявил Шадаев - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/yandeks-1838560363.html
"Яндекс" пока не подавал материалы по реструктуризации, заявил Шадаев
"Яндекс" пока не подавал материалы по реструктуризации, заявил Шадаев - РИА Новости, 14.12.2022
"Яндекс" пока не подавал материалы по реструктуризации, заявил Шадаев
Реструктуризация "Яндекса" с разделением на российский и международный бизнес потребует согласования правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:43
2022-12-14T12:43
экономика
россия
максут шадаев
яндекс
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f91dd6d1a40e6dce6e23cbf41d52b943.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Реструктуризация "Яндекса" с разделением на российский и международный бизнес потребует согласования правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, но пока никаких материалов на эту тему компания не подавала, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Яндекс" объявил о планирующейся реструктуризации в конце ноября. Зарегистрированная в Нидерландах материнская Yandex N.V. намерена выделить основную части бизнеса в РФ в отдельную российскую группу компаний и со временем выйти из числа ее акционеров, сменив также и свое название. Новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд, а управление ею может быть передано менеджменту. Международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением Yandex N.V.Отвечая на вопрос, потребуется ли "Яндексу" в рамках реструктуризации согласование правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, Шадаев сказал: "Скорее всего, да, но у нас нет сейчас материалов. Ничего пока не приходило. ...Материалы "Вымпелком" внёс, мы сейчас их смотрим"."Если главный вопрос по "Вымпелкому" - сможет ли компания поддерживать необходимые инвестиции в сети, то по "Яндексу" у нас нет материалов", - добавил глава Минцифры.
https://ria.ru/20221214/taksi-1838523838.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a085b3cb25a1d16422d20b8b12650d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максут шадаев, яндекс, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Яндекс, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
12:43 14.12.2022
 
"Яндекс" пока не подавал материалы по реструктуризации, заявил Шадаев

Глава Минцифры Шадаев заявил, что "Яндекс" пока не подавал материалы по реструктуризации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Реструктуризация "Яндекса" с разделением на российский и международный бизнес потребует согласования правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, но пока никаких материалов на эту тему компания не подавала, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Яндекс" объявил о планирующейся реструктуризации в конце ноября. Зарегистрированная в Нидерландах материнская Yandex N.V. намерена выделить основную части бизнеса в РФ в отдельную российскую группу компаний и со временем выйти из числа ее акционеров, сменив также и свое название. Новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд, а управление ею может быть передано менеджменту. Международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением Yandex N.V.
Отвечая на вопрос, потребуется ли "Яндексу" в рамках реструктуризации согласование правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, Шадаев сказал: "Скорее всего, да, но у нас нет сейчас материалов. Ничего пока не приходило. ...Материалы "Вымпелком" внёс, мы сейчас их смотрим".
"Если главный вопрос по "Вымпелкому" - сможет ли компания поддерживать необходимые инвестиции в сети, то по "Яндексу" у нас нет материалов", - добавил глава Минцифры.
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 11:00
В Казахстане расследуют тарифообразование "Яндекс.Такси"
 
ЭкономикаРоссияМаксут ШадаевЯндексТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала