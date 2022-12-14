https://ria.ru/20221214/yandeks-1838560363.html
"Яндекс" пока не подавал материалы по реструктуризации, заявил Шадаев
"Яндекс" пока не подавал материалы по реструктуризации, заявил Шадаев - РИА Новости, 14.12.2022
"Яндекс" пока не подавал материалы по реструктуризации, заявил Шадаев
Реструктуризация "Яндекса" с разделением на российский и международный бизнес потребует согласования правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:43
2022-12-14T12:43
2022-12-14T12:43
экономика
россия
максут шадаев
яндекс
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Реструктуризация "Яндекса" с разделением на российский и международный бизнес потребует согласования правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, но пока никаких материалов на эту тему компания не подавала, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Яндекс" объявил о планирующейся реструктуризации в конце ноября. Зарегистрированная в Нидерландах материнская Yandex N.V. намерена выделить основную части бизнеса в РФ в отдельную российскую группу компаний и со временем выйти из числа ее акционеров, сменив также и свое название. Новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд, а управление ею может быть передано менеджменту. Международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением Yandex N.V.Отвечая на вопрос, потребуется ли "Яндексу" в рамках реструктуризации согласование правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, Шадаев сказал: "Скорее всего, да, но у нас нет сейчас материалов. Ничего пока не приходило. ...Материалы "Вымпелком" внёс, мы сейчас их смотрим"."Если главный вопрос по "Вымпелкому" - сможет ли компания поддерживать необходимые инвестиции в сети, то по "Яндексу" у нас нет материалов", - добавил глава Минцифры.
https://ria.ru/20221214/taksi-1838523838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максут шадаев, яндекс, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Яндекс, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
"Яндекс" пока не подавал материалы по реструктуризации, заявил Шадаев
Глава Минцифры Шадаев заявил, что "Яндекс" пока не подавал материалы по реструктуризации