https://ria.ru/20221214/yakutiya-1838612646.html

Власти Якутии надеются на модернизацию пяти аэропортов

Власти Якутии надеются на модернизацию пяти аэропортов - РИА Новости, 14.12.2022

Власти Якутии надеются на модернизацию пяти аэропортов

Власти Республики Саха (Якутия) рассчитывают на включение во второй этап комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры пяти аэропортов, сообщил... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:08

2022-12-14T15:08

2022-12-14T15:08

республика саха (якутия)

айсен николаев

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Власти Республики Саха (Якутия) рассчитывают на включение во второй этап комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры пяти аэропортов, сообщил глава региона Айсен Николаев.Выступая на "Часе субъекта РФ" в Совете Федерации, Николаев рассказал, что благодаря комплексному плану модернизации магистральной инфраструктуры в Якутии сегодня реконструируются 15 аэропортов, в шести из них работы уже завершены."Вместе с тем, в план не вошли пять аэропортов, что сдерживает развитие в центрах экономического роста. Они, на наш взгляд, должны найти отражение во втором этапе комплексного плана", - сказал Николаев.

https://ria.ru/20221210/zhile-1837783796.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, совет федерации рф