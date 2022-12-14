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Власти Якутии надеются на модернизацию пяти аэропортов - РИА Новости, 14.12.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20221214/yakutiya-1838612646.html
Власти Якутии надеются на модернизацию пяти аэропортов
Власти Якутии надеются на модернизацию пяти аэропортов - РИА Новости, 14.12.2022
Власти Якутии надеются на модернизацию пяти аэропортов
Власти Республики Саха (Якутия) рассчитывают на включение во второй этап комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры пяти аэропортов, сообщил... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:08
2022-12-14T15:08
республика саха (якутия)
айсен николаев
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Власти Республики Саха (Якутия) рассчитывают на включение во второй этап комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры пяти аэропортов, сообщил глава региона Айсен Николаев.Выступая на "Часе субъекта РФ" в Совете Федерации, Николаев рассказал, что благодаря комплексному плану модернизации магистральной инфраструктуры в Якутии сегодня реконструируются 15 аэропортов, в шести из них работы уже завершены."Вместе с тем, в план не вошли пять аэропортов, что сдерживает развитие в центрах экономического роста. Они, на наш взгляд, должны найти отражение во втором этапе комплексного плана", - сказал Николаев.
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айсен николаев, совет федерации рф
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Совет Федерации РФ
15:08 14.12.2022
 

Власти Якутии надеются на модернизацию пяти аэропортов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" на ВЭФ-2022
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы Муравьев-Амурский 2030 на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" на ВЭФ-2022
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Власти Республики Саха (Якутия) рассчитывают на включение во второй этап комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры пяти аэропортов, сообщил глава региона Айсен Николаев.
Выступая на "Часе субъекта РФ" в Совете Федерации, Николаев рассказал, что благодаря комплексному плану модернизации магистральной инфраструктуры в Якутии сегодня реконструируются 15 аэропортов, в шести из них работы уже завершены.
Якутск - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 21:22Республика Саха (Якутия)
Якутия перевыполнит план жилищного строительства по итогам 2022 года
"Вместе с тем, в план не вошли пять аэропортов, что сдерживает развитие в центрах экономического роста. Они, на наш взгляд, должны найти отражение во втором этапе комплексного плана", - сказал Николаев.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевСовет Федерации РФ
 
 
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