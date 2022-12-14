https://ria.ru/20221214/yakutiya-1838612646.html
Власти Якутии надеются на модернизацию пяти аэропортов
Власти Якутии надеются на модернизацию пяти аэропортов - РИА Новости, 14.12.2022
Власти Якутии надеются на модернизацию пяти аэропортов
Власти Республики Саха (Якутия) рассчитывают на включение во второй этап комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры пяти аэропортов, сообщил... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:08
2022-12-14T15:08
2022-12-14T15:08
республика саха (якутия)
айсен николаев
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Власти Республики Саха (Якутия) рассчитывают на включение во второй этап комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры пяти аэропортов, сообщил глава региона Айсен Николаев.Выступая на "Часе субъекта РФ" в Совете Федерации, Николаев рассказал, что благодаря комплексному плану модернизации магистральной инфраструктуры в Якутии сегодня реконструируются 15 аэропортов, в шести из них работы уже завершены."Вместе с тем, в план не вошли пять аэропортов, что сдерживает развитие в центрах экономического роста. Они, на наш взгляд, должны найти отражение во втором этапе комплексного плана", - сказал Николаев.
https://ria.ru/20221210/zhile-1837783796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, совет федерации рф
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Совет Федерации РФ