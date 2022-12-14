https://ria.ru/20221214/yakubovich-1838685364.html

Якубович ответил на слухи о любовнице и внебрачных детях

Якубович ответил на слухи о любовнице и внебрачных детях - РИА Новости, 14.12.2022

Якубович ответил на слухи о любовнице и внебрачных детях

Леонид Якубович ответил на слухи о романе с молодой ассистенткой из передачи "Поле чудес". Также он опроверг наличие внебрачных детей. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:29

2022-12-14T18:29

2022-12-14T18:29

шоубиз

леонид якубович

отношения

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Леонид Якубович ответил на слухи о романе с молодой ассистенткой из передачи "Поле чудес". Также он опроверг наличие внебрачных детей. Кроме того, Якубович раскрыл секрет семейного счастья с супругой Мариной.Ведущий трижды вступал в брак. Первый раз он женился на девушке по имени Раиса еще в студенчестве. По словам шоумена, они не сошлись характерами. Следующей женой артиста стала экскурсовод Галина Антонова. В 1973 году у них родился сын Артем. Однако спустя время супруги развелись. В третий раз Якубович женился на журналистке Марине. Пара состоит в браке более 20 лет. Супруги воспитывают общую дочь Варвару. Ранее ведущий ответил на вопрос о размере своей зарплаты в передаче "Поле чудес". По его словам, она достаточно большая, чтобы содержать две семьи.

https://ria.ru/20221128/shirvindt-1834726927.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

леонид якубович, отношения