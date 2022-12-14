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Якубович ответил на слухи о любовнице и внебрачных детях - РИА Новости, 14.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221214/yakubovich-1838685364.html
Якубович ответил на слухи о любовнице и внебрачных детях
Якубович ответил на слухи о любовнице и внебрачных детях - РИА Новости, 14.12.2022
Якубович ответил на слухи о любовнице и внебрачных детях
Леонид Якубович ответил на слухи о романе с молодой ассистенткой из передачи "Поле чудес". Также он опроверг наличие внебрачных детей. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:29
2022-12-14T18:29
шоубиз
леонид якубович
отношения
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Леонид Якубович ответил на слухи о романе с молодой ассистенткой из передачи "Поле чудес". Также он опроверг наличие внебрачных детей. Кроме того, Якубович раскрыл секрет семейного счастья с супругой Мариной.Ведущий трижды вступал в брак. Первый раз он женился на девушке по имени Раиса еще в студенчестве. По словам шоумена, они не сошлись характерами. Следующей женой артиста стала экскурсовод Галина Антонова. В 1973 году у них родился сын Артем. Однако спустя время супруги развелись. В третий раз Якубович женился на журналистке Марине. Пара состоит в браке более 20 лет. Супруги воспитывают общую дочь Варвару. Ранее ведущий ответил на вопрос о размере своей зарплаты в передаче "Поле чудес". По его словам, она достаточно большая, чтобы содержать две семьи.
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леонид якубович, отношения
Шоубиз, Леонид Якубович, отношения
18:29 14.12.2022
 
Якубович ответил на слухи о любовнице и внебрачных детях

Якубович ответил на слухи о романе с молодой ассистенткой и внебрачных детях

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкНародный артист России, телеведущий Леонид Якубович
Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Леонид Якубович ответил на слухи о романе с молодой ассистенткой из передачи "Поле чудес". Также он опроверг наличие внебрачных детей.

"У меня нет внебрачных детей, никакого адюльтера не было вообще. Что удивительно и даже как-то обидно. Писали, что у меня с Риммой, которая буквы открывает, что-то такое есть. Она замечательная девушка. У нее трое детей и замечательный муж", – поделился телеведущий в интервью "Пятому каналу".

Кроме того, Якубович раскрыл секрет семейного счастья с супругой Мариной.

"Надо раз и навсегда решить, что ты второй, а она знает, что она вторая. Тогда эта уступчивость приведет к тому, что связь будет нерасторжимой", – признался артист.

Ведущий трижды вступал в брак. Первый раз он женился на девушке по имени Раиса еще в студенчестве. По словам шоумена, они не сошлись характерами. Следующей женой артиста стала экскурсовод Галина Антонова. В 1973 году у них родился сын Артем. Однако спустя время супруги развелись.
В третий раз Якубович женился на журналистке Марине. Пара состоит в браке более 20 лет. Супруги воспитывают общую дочь Варвару.
Ранее ведущий ответил на вопрос о размере своей зарплаты в передаче "Поле чудес". По его словам, она достаточно большая, чтобы содержать две семьи.
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