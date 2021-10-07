https://ria.ru/20211007/yakubovich-1753525743.html
Леонид Якубович ответил на вопрос о своей зарплате
Леонид Якубович ответил на вопрос о своей зарплате - РИА Новости, 07.10.2021
Леонид Якубович ответил на вопрос о своей зарплате
Леонид Якубович в интервью Алене Жигаловой рассказал, что зарплата ведущего "Поле чудес" – это единственный источник его дохода. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:35
2021-10-07T15:35
2021-10-07T16:44
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леонид якубович
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Леонид Якубович в интервью Алене Жигаловой рассказал, что зарплата ведущего "Поле чудес" – это единственный источник его дохода. Он отметил, что нет необходимости что-либо менять в контракте, поскольку его все устраивает. Недавно в передаче впервые за 30 лет обновили дизайн студии.
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леонид якубович, константин эрнст, первый канал (телеканал), знаменитости
15:35 07.10.2021 (обновлено: 16:44 07.10.2021)
Леонид Якубович ответил на вопрос о своей зарплате
Леонид Якубович ответил на вопрос о своей зарплате в программе "Поле чудес"