https://ria.ru/20221214/wednesday-1838606916.html

Новый сериал Тима Бертона стал третьим по числу просмотров на Netflix

Новый сериал Тима Бертона стал третьим по числу просмотров на Netflix - РИА Новости, 14.12.2022

Новый сериал Тима Бертона стал третьим по числу просмотров на Netflix

Новый проект Тима Бертона "Уэнсдэй" набрал более миллиарда часов просмотра на Netflix и стал третьим сериалом стриминга, которому удалось достигнуть таких... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:03

2022-12-14T15:03

2022-12-14T15:03

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новый проект Тима Бертона "Уэнсдэй" набрал более миллиарда часов просмотра на Netflix и стал третьим сериалом стриминга, которому удалось достигнуть таких результатов не более чем за 28 дней с премьеры, сообщает Collider. На счету у шоу готичного сказочника — 1,02 миллиарда часов просмотров с релиза. Больше только у четвертого сезона "Очень странных дел" (1,35 миллиарда) и "Игры в кальмара" (1,65 миллиарда).В сериале Бертона рассказывается об Уэнсдэй, дочери Мартиши и Гомеса Аддамс. За плохое поведение ее отправляют в Академию Невермор. Там учатся дети горгон, вампиров, оборотней и сирен. Окончили эту школу и родители Уэнсдэй. От своей мамы девочка унаследовала экстрасенсорные способности — она видит прошлое и будущее. В Неверморе ей предстоит научиться управлять своей силой, а заодно разгадать, кто стоит за серией ужасных преступлений.В сериале снимались Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Кристина Риччи, Гвендолин Кристи, Эмма Майерс, Луис Гусман и другие.

https://ria.ru/20221208/wednesday-1837206736.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, тим бертон, кино и сериалы, кэтрин зета-джонс, гвендолин кристи, netflix