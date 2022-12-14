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Новый сериал Тима Бертона стал третьим по числу просмотров на Netflix - РИА Новости, 14.12.2022
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Культура
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Новый сериал Тима Бертона стал третьим по числу просмотров на Netflix
Новый сериал Тима Бертона стал третьим по числу просмотров на Netflix - РИА Новости, 14.12.2022
Новый сериал Тима Бертона стал третьим по числу просмотров на Netflix
Новый проект Тима Бертона "Уэнсдэй" набрал более миллиарда часов просмотра на Netflix и стал третьим сериалом стриминга, которому удалось достигнуть таких... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:03
2022-12-14T15:03
культура
новости культуры
тим бертон
кино и сериалы
кэтрин зета-джонс
гвендолин кристи
netflix
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новый проект Тима Бертона "Уэнсдэй" набрал более миллиарда часов просмотра на Netflix и стал третьим сериалом стриминга, которому удалось достигнуть таких результатов не более чем за 28 дней с премьеры, сообщает Collider. На счету у шоу готичного сказочника — 1,02 миллиарда часов просмотров с релиза. Больше только у четвертого сезона "Очень странных дел" (1,35 миллиарда) и "Игры в кальмара" (1,65 миллиарда).В сериале Бертона рассказывается об Уэнсдэй, дочери Мартиши и Гомеса Аддамс. За плохое поведение ее отправляют в Академию Невермор. Там учатся дети горгон, вампиров, оборотней и сирен. Окончили эту школу и родители Уэнсдэй. От своей мамы девочка унаследовала экстрасенсорные способности — она видит прошлое и будущее. В Неверморе ей предстоит научиться управлять своей силой, а заодно разгадать, кто стоит за серией ужасных преступлений.В сериале снимались Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Кристина Риччи, Гвендолин Кристи, Эмма Майерс, Луис Гусман и другие.
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новости культуры, тим бертон, кино и сериалы, кэтрин зета-джонс, гвендолин кристи, netflix
Культура, Новости культуры, Тим Бертон, Кино и сериалы, Кэтрин Зета-Джонс, Гвендолин Кристи, Netflix
15:03 14.12.2022
 
Новый сериал Тима Бертона стал третьим по числу просмотров на Netflix

Новый сериал Тима Бертона "Уэнсдэй" набрал более миллиарда часов просмотра на Netflix

© NetflixКадр из сериала "Уэнсдэй"
Кадр из сериала Уэнсдэй
© Netflix
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новый проект Тима Бертона "Уэнсдэй" набрал более миллиарда часов просмотра на Netflix и стал третьим сериалом стриминга, которому удалось достигнуть таких результатов не более чем за 28 дней с премьеры, сообщает Collider.
На счету у шоу готичного сказочника — 1,02 миллиарда часов просмотров с релиза. Больше только у четвертого сезона "Очень странных дел" (1,35 миллиарда) и "Игры в кальмара" (1,65 миллиарда).
В сериале Бертона рассказывается об Уэнсдэй, дочери Мартиши и Гомеса Аддамс. За плохое поведение ее отправляют в Академию Невермор. Там учатся дети горгон, вампиров, оборотней и сирен. Окончили эту школу и родители Уэнсдэй.
От своей мамы девочка унаследовала экстрасенсорные способности — она видит прошлое и будущее. В Неверморе ей предстоит научиться управлять своей силой, а заодно разгадать, кто стоит за серией ужасных преступлений.
В сериале снимались Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Кристина Риччи, Гвендолин Кристи, Эмма Майерс, Луис Гусман и другие.
Кадр из сериала Уэнсдэй
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КультураНовости культурыТим БертонКино и сериалыКэтрин Зета-ДжонсГвендолин КристиNetflix
 
 
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