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Юрист назвала сумму, которую оставят должникам на жизнь в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2022
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Юрист назвала сумму, которую оставят должникам на жизнь в 2023 году
Юрист назвала сумму, которую оставят должникам на жизнь в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2022
Юрист назвала сумму, которую оставят должникам на жизнь в 2023 году
Россияне обладают определенной суммой денег, защищенной от взысканий. Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T01:11
2022-12-14T01:11
общество
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Россияне обладают определенной суммой денег, защищенной от взысканий. Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала "Прайм", сколько денег могут оставить тем, кто погряз в долгах.По словам эксперта, после взыскания долга у гражданина должна остаться сумма, равная прожиточному минимуму на него и иждивенцев. Кроме того, деньги нельзя удержать, если доход россиянина не превышает прожиточный минимум, за исключением возмещений, алиментов и других выплат.Дзгоева напомнила, что с 1 января 2023 году размер показателя составит от 12 363 до 15 669 рублей для разных категорий населения. От прожиточного минимума, добавила она, также зависят соцвыплаты и меры поддержки.Эксперт подчеркнула, что льгота по взысканию долга предоставляется при наличии заявления должника.
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общество, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Высшая школа экономики (ВШЭ)
01:11 14.12.2022
 
Юрист назвала сумму, которую оставят должникам на жизнь в 2023 году

Юрист Дзгоева: россияне обладают определенной суммой денег, защищенной от взысканий

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Россияне обладают определенной суммой денег, защищенной от взысканий. Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала "Прайм", сколько денег могут оставить тем, кто погряз в долгах.
По словам эксперта, после взыскания долга у гражданина должна остаться сумма, равная прожиточному минимуму на него и иждивенцев. Кроме того, деньги нельзя удержать, если доход россиянина не превышает прожиточный минимум, за исключением возмещений, алиментов и других выплат.
Дзгоева напомнила, что с 1 января 2023 году размер показателя составит от 12 363 до 15 669 рублей для разных категорий населения. От прожиточного минимума, добавила она, также зависят соцвыплаты и меры поддержки.
Эксперт подчеркнула, что льгота по взысканию долга предоставляется при наличии заявления должника.
Депутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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