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В Уссурийске произошел взрыв газа, пострадал один человек
В Уссурийске произошел взрыв газа, пострадал один человек - РИА Новости, 14.12.2022
В Уссурийске произошел взрыв газа, пострадал один человек
Взрыв газа произошел в гараже в Уссурийске Приморского края, один человек пострадал. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T03:01
2022-12-14T03:01
2022-12-14T03:01
происшествия
уссурийск
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Взрыв газа произошел в гараже в Уссурийске Приморского края, один человек пострадал."По оперативным данным сегодня в 07.30 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о хлопке с последующим возгоранием частного металлического гаража на проспекте Блюхера в Уссурийске. Уже через восемь минут на месте работали огнеборцы. В результате происшествия пострадал мужчина 1974 года рождения", - сообщает региональное ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшего увезли с места на "скорой".На момент прибытия пожарных гараж и находящийся внутри легковой автомобиль горели, они полностью уничтожены огнём на площади около 45 "квадратов". Также разбиты окна 4 квартир в рядом стоящем доме. Погибших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России.Как сообщает прокуратура Приморья, по предварительной информации причиной пожара стала эксплуатация газового оборудования. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки.Источник в правоохранительных органах рассказал, что произошел взрыв газа. Есть две версии: либо взорвался баллон, либо машина была на газу. Пострадавший – хозяин гаража, добавил источник.
https://ria.ru/20221213/elista-1838260423.html
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происшествия, уссурийск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уссурийске произошел взрыв газа, пострадал один человек
В Уссурийске Приморского края произошел взрыв газа в гараже, пострадал один человек
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Взрыв газа произошел в гараже в Уссурийске Приморского края, один человек пострадал.
"По оперативным данным сегодня в 07.30 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о хлопке с последующим возгоранием частного металлического гаража на проспекте Блюхера в Уссурийске. Уже через восемь минут на месте работали огнеборцы. В результате происшествия пострадал мужчина 1974 года рождения", - сообщает региональное ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшего увезли с места на "скорой".
На момент прибытия пожарных гараж и находящийся внутри легковой автомобиль горели, они полностью уничтожены огнём на площади около 45 "квадратов". Также разбиты окна 4 квартир в рядом стоящем доме. Погибших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России.
Как сообщает прокуратура Приморья, по предварительной информации причиной пожара стала эксплуатация газового оборудования. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что произошел взрыв газа. Есть две версии: либо взорвался баллон, либо машина была на газу. Пострадавший – хозяин гаража, добавил источник.