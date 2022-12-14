https://ria.ru/20221214/vzryv-1838484341.html

В Уссурийске произошел взрыв газа, пострадал один человек

В Уссурийске произошел взрыв газа, пострадал один человек - РИА Новости, 14.12.2022

В Уссурийске произошел взрыв газа, пострадал один человек

Взрыв газа произошел в гараже в Уссурийске Приморского края, один человек пострадал. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T03:01

2022-12-14T03:01

2022-12-14T03:01

происшествия

уссурийск

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Взрыв газа произошел в гараже в Уссурийске Приморского края, один человек пострадал."По оперативным данным сегодня в 07.30 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о хлопке с последующим возгоранием частного металлического гаража на проспекте Блюхера в Уссурийске. Уже через восемь минут на месте работали огнеборцы. В результате происшествия пострадал мужчина 1974 года рождения", - сообщает региональное ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшего увезли с места на "скорой".На момент прибытия пожарных гараж и находящийся внутри легковой автомобиль горели, они полностью уничтожены огнём на площади около 45 "квадратов". Также разбиты окна 4 квартир в рядом стоящем доме. Погибших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России.Как сообщает прокуратура Приморья, по предварительной информации причиной пожара стала эксплуатация газового оборудования. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки.Источник в правоохранительных органах рассказал, что произошел взрыв газа. Есть две версии: либо взорвался баллон, либо машина была на газу. Пострадавший – хозяин гаража, добавил источник.

https://ria.ru/20221213/elista-1838260423.html

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

уссурийск

приморский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уссурийск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)