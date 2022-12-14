https://ria.ru/20221214/vybory-1838698079.html

Президент Перу допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года

Президент Перу допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года - РИА Новости, 14.12.2022

Президент Перу допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года

Президент Перу Дина Болуарте на фоне протестов в стране допустила проведение досрочных выборов главы государства в декабре 2023 года, сообщает радио RPP. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:37

2022-12-14T18:37

2022-12-14T18:37

в мире

педро кастильо

перу

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте на фоне протестов в стране допустила проведение досрочных выборов главы государства в декабре 2023 года, сообщает радио RPP.Ранее Болуарте предлагала провести выборы в апреле 2024 года.Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его задержали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и арестовали. Занимавшая до этого пост вице-президента Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу .В стране после объявления импичмента и задержания уже экс-президента Кастильо начались протесты . Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.

https://ria.ru/20221214/peru-1838568573.html

перу

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в мире, педро кастильо, перу