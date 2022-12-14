Президент Перу допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года
RPP: президент Перу Болуарте допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года
© AP Photo / Guadalupe PardoПрезидент Перу Дина Болуарте во время принятия присяги главы государства
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Президент Перу Дина Болуарте во время принятия присяги главы государства. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте на фоне протестов в стране допустила проведение досрочных выборов главы государства в декабре 2023 года, сообщает радио RPP.
"Президент Дина Болуарте оценила, что президентские выборы могли бы быть проведены в декабре 2023 года", - отмечает СМИ.
Ранее Болуарте предлагала провести выборы в апреле 2024 года.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его задержали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и арестовали. Занимавшая до этого пост вице-президента Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу .
В стране после объявления импичмента и задержания уже экс-президента Кастильо начались протесты . Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.