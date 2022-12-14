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Президент Перу допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года - РИА Новости, 14.12.2022
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Президент Перу допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года
Президент Перу допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года - РИА Новости, 14.12.2022
Президент Перу допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года
Президент Перу Дина Болуарте на фоне протестов в стране допустила проведение досрочных выборов главы государства в декабре 2023 года, сообщает радио RPP. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:37
2022-12-14T18:37
в мире
педро кастильо
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте на фоне протестов в стране допустила проведение досрочных выборов главы государства в декабре 2023 года, сообщает радио RPP.Ранее Болуарте предлагала провести выборы в апреле 2024 года.Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его задержали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и арестовали. Занимавшая до этого пост вице-президента Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу .В стране после объявления импичмента и задержания уже экс-президента Кастильо начались протесты . Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.
https://ria.ru/20221214/peru-1838568573.html
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в мире, педро кастильо, перу
В мире, Педро Кастильо, Перу
18:37 14.12.2022
 
Президент Перу допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года

RPP: президент Перу Болуарте допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года

© AP Photo / Guadalupe PardoПрезидент Перу Дина Болуарте во время принятия присяги главы государства
Президент Перу Дина Болуарте во время принятия присяги главы государства - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Президент Перу Дина Болуарте во время принятия присяги главы государства. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте на фоне протестов в стране допустила проведение досрочных выборов главы государства в декабре 2023 года, сообщает радио RPP.
"Президент Дина Болуарте оценила, что президентские выборы могли бы быть проведены в декабре 2023 года", - отмечает СМИ.
Ранее Болуарте предлагала провести выборы в апреле 2024 года.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его задержали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и арестовали. Занимавшая до этого пост вице-президента Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу .
В стране после объявления импичмента и задержания уже экс-президента Кастильо начались протесты . Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.
Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 13:05
В Перу просят 18 месяцев предварительного заключения для Кастильо
 
В миреПедро КастильоПеру
 
 
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