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Фальков: вузы стали выстраивать отношения с Азией и Латинской Америкой - РИА Новости, 14.12.2022
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Фальков: вузы стали выстраивать отношения с Азией и Латинской Америкой
Фальков: вузы стали выстраивать отношения с Азией и Латинской Америкой - РИА Новости, 14.12.2022
Фальков: вузы стали выстраивать отношения с Азией и Латинской Америкой
Российские вузы стали активно выстраивать отношения со странами Восточной Азии и Латинской Америки, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:46
2022-12-14T12:46
россия
азия
латинская америка
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские вузы стали активно выстраивать отношения со странами Восточной Азии и Латинской Америки, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."Наши университеты активно стали выстраивать отношения с другими регионами, даже те, у кого были такие отношения со странами Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, с другими крупными регионами. Вот этот год ушел на то, чтобы либо возобновить контакты, либо установить новые", - сказал Фальков журналистам.Он добавил, что на 2023 год есть ожидания, что количество иностранных студентов в российских вузах увеличится, а 2022 год, по его словам, "ушел на перестройку".
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россия, азия, латинская америка, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Азия, Латинская Америка, Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
12:46 14.12.2022
 
Фальков: вузы стали выстраивать отношения с Азией и Латинской Америкой

Фальков: вузы стали активно выстраивать отношения со странами Азии и Латинской Америки

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские вузы стали активно выстраивать отношения со странами Восточной Азии и Латинской Америки, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
"Наши университеты активно стали выстраивать отношения с другими регионами, даже те, у кого были такие отношения со странами Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, с другими крупными регионами. Вот этот год ушел на то, чтобы либо возобновить контакты, либо установить новые", - сказал Фальков журналистам.
Он добавил, что на 2023 год есть ожидания, что количество иностранных студентов в российских вузах увеличится, а 2022 год, по его словам, "ушел на перестройку".
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РоссияАзияЛатинская АмерикаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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