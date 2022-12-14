https://ria.ru/20221214/vtb-1838592927.html

ВТБ: банковские клиенты переходят из офисов в онлайн

ВТБ: банковские клиенты переходят из офисов в онлайн - РИА Новости, 14.12.2022

ВТБ: банковские клиенты переходят из офисов в онлайн

Банковские клиенты все чаще предпочитают онлайн посещению офисов для оформления продуктов и услуг, сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на исследование банка. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:23

2022-12-14T14:23

2022-12-14T14:23

россия

втб

анатолий печатников

банки

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Банковские клиенты все чаще предпочитают онлайн посещению офисов для оформления продуктов и услуг, сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на исследование банка.По ежеквартальной статистике, в этом году доля посетителей составила 19% от общей базы активных клиентов против 22% в прошлом. При этом их общее число выросло за год на 500 тысяч. Одновременно клиенты ВТБ, несмотря на санкции, стали активнее прибегать к дистанционным каналам – например, доля пользователей ВТБ Онлайн превысила 76%, а их число выросло на 1,3 миллиона человек – до 12,7 миллиона.В этом году наибольшую долю посетителей точек продаж составили люди в возрасте 46-60 лет (28% от общего числа визитов). Каждый четвертый клиент – в возрасте от 36 до 45 лет, каждый пятый – 26-35 лет и старше 60 лет. На молодежь до 25 лет пришлось только 9% всех обращений. В сравнении с прошлым годом заметен рост доли старшего поколения (на 20%) и снижение на 10% доли категории от 36 до 45 лет.Исследования показали, что около половины клиентов, которые посещают офисы банка, одинаково активны как онлайн, так и в офлайн каналах. Лишь четверть из них вообще не проводят операций в ВТБ Онлайн, в среднем возраст таких клиентов превышает 50 лет. Несмотря на это, они активно пользуются устройствами самообслуживания: на них приходится две трети безналичных операций в банкоматах.Пользователи банковских услуг также демонстрируют рост спроса на цифровые каналы. Доля активных клиентов ВТБ Онлайн составляет 76%."После окончания пандемии многие эксперты прогнозировали падение интереса россиян к посещению банковских офисов до 30%. Определенное сокращение доли от общей клиентской базы действительно есть, но оно явно не носит столь драматичный характер. Ежедневно наши отделения посещают свыше 100 тысяч человек, более 40% продаж среди самых востребованных продуктов приходится именно на офисную сеть. Роль офисов смещается в сторону консультирования, помощи в оформлении сложных финансовых продуктов, а также обучения по работе с онлайн-сервисами, доля которых стремительно растет, даже несмотря на санкции. В связи с этим меняется и формат офисов, которые становятся более технологичными, свободными и похожими скорее на коворкинги, чем на классические отделения банков. Как и во время пандемии очевидно, что в будущем клиенты останутся с более цифровыми банками, которые смогут быстрее адаптироваться к новой реальности", - комментирует результаты исследования заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

https://realty.ria.ru/20221202/pik-1835827998.html

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Артем Смирнов

россия, втб, анатолий печатников, банки