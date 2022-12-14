14:47 14.12.2022 (обновлено: 14:56 14.12.2022)
ВС России сорвали контратаки трех штурмовых групп в ЛНР
МО: ВС России сорвали контратаки трех штурмовых групп в ЛНР, ВСУ потеряли более 60 человек
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении
Военнослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российские военные сорвали контратаки трех штурмовых групп в ЛНР, украинские потери превысили 60 человек, сообщили в среду в Минобороны России.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и действиями ВС РФ сорваны контратаки трех штурмовых групп войск Украины, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной Луганской народной республики. В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР нанесено огневое поражение колонне резервов Украины.
"Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа", - сообщили в Минобороны.