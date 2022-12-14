https://ria.ru/20221214/vsu-1838607657.html

ВС России сорвали контратаки трех штурмовых групп в ЛНР

ВС России сорвали контратаки трех штурмовых групп в ЛНР - РИА Новости, 14.12.2022

ВС России сорвали контратаки трех штурмовых групп в ЛНР

Российские военные сорвали контратаки трех штурмовых групп в ЛНР, украинские потери превысили 60 человек, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:47

2022-12-14T14:47

2022-12-14T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российские военные сорвали контратаки трех штурмовых групп в ЛНР, украинские потери превысили 60 человек, сообщили в среду в Минобороны России.На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и действиями ВС РФ сорваны контратаки трех штурмовых групп войск Украины, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной Луганской народной республики. В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР нанесено огневое поражение колонне резервов Украины."Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

украина

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Евгения Нефедова

безопасность, луганская народная республика, россия, украина