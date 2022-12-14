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Телеканал RT создал фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к юбилею ВШЭ - РИА Новости, 14.12.2022
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Телеканал RT создал фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к юбилею ВШЭ
Телеканал RT создал фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к юбилею ВШЭ - РИА Новости, 14.12.2022
Телеканал RT создал фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к юбилею ВШЭ
Документальный фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к 30-летию Высшей школы экономики (ВШЭ) создал телеканал RT, сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:33
2022-12-14T15:39
образование - общество
высшая школа экономики (вшэ)
телеканал rt
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Документальный фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к 30-летию Высшей школы экономики (ВШЭ) создал телеканал RT, сообщила пресс-служба вуза."К 30-летию НИУ ВШЭ международная телевизионная сеть RT создала документальный фильм "Мир 2052. Увидеть будущее". Он посвящен части научных разработок, исследований и проектов Вышки, которые уже в ближайшие десятилетия изменят мир, трансформируют государство, общество и бизнес, поменяют повседневную жизнь людей", - говорится в сообщении.Отмечается, что премьера состоится 14 декабря на документальном канале RTД, экспертами фильма стали 15 ведущих ученых и исследователей Высшей школы экономики. Фильм расскажет о том, к каким последствиям уже через 30 лет приведут преобразование структуры экономики и общества, изменение климата, исследования в нейронауках, применение искусственного интеллекта."В процессе общения с университетом мы поняли, насколько обширна экспертиза Вышки, и родилась идея снять документальный фильм про то, что будет с миром через 30 лет. Этот фильм мы сделали с помощью уважаемых ученых, которые поделились с нами своими мнениями, а мы дополнили это работой профессиональной команды и творческим подходом к съемкам", — добавил генеральный директор телеканала RT Алексей Николов, его слова приводит пресс-служба ВШЭ.
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образование - общество, высшая школа экономики (вшэ), телеканал rt, москва
Образование - Общество, Высшая школа экономики (ВШЭ), Телеканал RT, Москва
15:33 14.12.2022 (обновлено: 15:39 14.12.2022)
 
Телеканал RT создал фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к юбилею ВШЭ

Телеканал RT создал документальный фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к 30-летию НИУ ВШЭ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Документальный фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к 30-летию Высшей школы экономики (ВШЭ) создал телеканал RT, сообщила пресс-служба вуза.
"К 30-летию НИУ ВШЭ международная телевизионная сеть RT создала документальный фильм "Мир 2052. Увидеть будущее". Он посвящен части научных разработок, исследований и проектов Вышки, которые уже в ближайшие десятилетия изменят мир, трансформируют государство, общество и бизнес, поменяют повседневную жизнь людей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премьера состоится 14 декабря на документальном канале RTД, экспертами фильма стали 15 ведущих ученых и исследователей Высшей школы экономики. Фильм расскажет о том, к каким последствиям уже через 30 лет приведут преобразование структуры экономики и общества, изменение климата, исследования в нейронауках, применение искусственного интеллекта.
"Конечно, фильм не претендует на полное представление научной повестки ВШЭ. Он снят в научно-популярном формате и предназначен для того, чтобы миллионы зрителей RT во всем мире познакомились с теми технологиями, возможностями и проблемами, над которыми сегодня работает наш университет, и испытали чувство гордости за российскую науку", — сказал старший директор по коммуникациям ВШЭ Андрей Лавров, его слова приводятся в сообщении.
"В процессе общения с университетом мы поняли, насколько обширна экспертиза Вышки, и родилась идея снять документальный фильм про то, что будет с миром через 30 лет. Этот фильм мы сделали с помощью уважаемых ученых, которые поделились с нами своими мнениями, а мы дополнили это работой профессиональной команды и творческим подходом к съемкам", — добавил генеральный директор телеканала RT Алексей Николов, его слова приводит пресс-служба ВШЭ.
Информационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 01:12
Высшая школа экономики
 
Образование - ОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)Телеканал RTМосква
 
 
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