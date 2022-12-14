https://ria.ru/20221214/vshe-1838620588.html

Телеканал RT создал фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к юбилею ВШЭ

Телеканал RT создал фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к юбилею ВШЭ - РИА Новости, 14.12.2022

Телеканал RT создал фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к юбилею ВШЭ

Документальный фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к 30-летию Высшей школы экономики (ВШЭ) создал телеканал RT, сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:33

2022-12-14T15:33

2022-12-14T15:39

образование - общество

высшая школа экономики (вшэ)

телеканал rt

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Документальный фильм "Мир 2052. Увидеть будущее" к 30-летию Высшей школы экономики (ВШЭ) создал телеканал RT, сообщила пресс-служба вуза."К 30-летию НИУ ВШЭ международная телевизионная сеть RT создала документальный фильм "Мир 2052. Увидеть будущее". Он посвящен части научных разработок, исследований и проектов Вышки, которые уже в ближайшие десятилетия изменят мир, трансформируют государство, общество и бизнес, поменяют повседневную жизнь людей", - говорится в сообщении.Отмечается, что премьера состоится 14 декабря на документальном канале RTД, экспертами фильма стали 15 ведущих ученых и исследователей Высшей школы экономики. Фильм расскажет о том, к каким последствиям уже через 30 лет приведут преобразование структуры экономики и общества, изменение климата, исследования в нейронауках, применение искусственного интеллекта."В процессе общения с университетом мы поняли, насколько обширна экспертиза Вышки, и родилась идея снять документальный фильм про то, что будет с миром через 30 лет. Этот фильм мы сделали с помощью уважаемых ученых, которые поделились с нами своими мнениями, а мы дополнили это работой профессиональной команды и творческим подходом к съемкам", — добавил генеральный директор телеканала RT Алексей Николов, его слова приводит пресс-служба ВШЭ.

https://ria.ru/20221127/vshe-1834149845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, высшая школа экономики (вшэ), телеканал rt, москва