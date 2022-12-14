https://ria.ru/20221214/voz-1838745515.html

ВОЗ надеется, что в следующем году COVID-19 утратит статус пандемии

ВОЗ надеется, что в следующем году COVID-19 утратит статус пандемии - РИА Новости, 14.12.2022

ВОЗ надеется, что в следующем году COVID-19 утратит статус пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что COVID-19 утратит свой статус пандемии в следующем году, даже если вирус не исчезнет, заявил в среду... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T23:05

2022-12-14T23:05

2022-12-14T23:05

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

воз

оон

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ЖЕНЕВА, 14 дек – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что COVID-19 утратит свой статус пандемии в следующем году, даже если вирус не исчезнет, заявил в среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Мы надеемся, что в какой-то момент следующего года мы сможем сказать, что COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.Глава ВОЗ напомнил, что год назад штамм "омикрон" только был идентифицирован и начинал набирать обороты."В то время COVID-19 убивал 50 тысяч человек каждую неделю. На прошлой неделе погибло менее 10 тысяч человек. Это все еще на 10 тысяч слишком, и все страны еще многое могут сделать для спасения жизней, но мы прошли долгий путь", - добавил он.

https://ria.ru/20221212/koronavirus-1838067432.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз, оон