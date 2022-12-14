https://ria.ru/20221214/vooruzheniya-1838484700.html

Пушилин назвал Украину одним из главных поставщиков оружия на черном рынке

Пушилин назвал Украину одним из главных поставщиков оружия на черном рынке - РИА Новости, 14.12.2022

Пушилин назвал Украину одним из главных поставщиков оружия на черном рынке

Поставляемое Украине иностранное вооружение, в том Javelin, продают на черном рынке, в частности в Африку, заявил в интервью РИА Новости врио главы Донецкой... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T03:05

2022-12-14T03:05

2022-12-14T12:25

специальная военная операция на украине

украина

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

нато

javelin (птрк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de41d06d4432f4a5244828355e12d147.jpg

ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Поставляемое Украине иностранное вооружение, в том Javelin, продают на черном рынке, в частности в Африку, заявил в интервью РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Не встречал в последнее время что-то нового, но то вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить. И сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран", - сказал он.Врио главы ДНР уточнил, что речь в том числе идет о Javelin, "которые легко можно сейчас найти в даркнете, происхождение тоже абсолютно очевидно, это не особо сейчас скрывается".По словам Пушилина, "данное оружие в достаточно больших количествах перемещается в африканские страны, в том числе". Он отметил, что куда дальше идет вооружение, у него нет информации, "здесь можно только предполагать".По его словам, оружие, поставляемое Украине, попадает в руки "террористов, преступников, это оружие может легко сейчас попадать непосредственно с территории Украины, то есть по сути сейчас даже не совсем опосредованно практически Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция являются спонсорами террористов".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

https://ria.ru/20221210/oruzhie-1837671678.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, нато, javelin (птрк)