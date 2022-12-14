https://ria.ru/20221214/volga-1838666693.html

Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги

Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги - РИА Новости, 14.12.2022

Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги

Федеральный проект по оздоровлению Волги оказался за четыре года реализации перевыполнен, заявила в среду вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:21

2022-12-14T17:21

2022-12-14T17:21

общество

виктория абрамченко

россия

волга

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Федеральный проект по оздоровлению Волги оказался за четыре года реализации перевыполнен, заявила в среду вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."За три года реализации проекта введено в эксплуатацию 74 очистных сооружения на территории 13 волжских регионов. В результате на сегодняшний день показатель проекта по очистке перевыполнен", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Вице-премьер уточнила, что уже обеспечена очистка более 800 миллионов кубометров стоков в Волгу.Федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" реализуется с 2018 года. Он направлен на улучшение экологической ситуации в акватории реки Волга по всей её протяженности.

https://realty.ria.ru/20221205/voda-1835796545.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, виктория абрамченко, россия, волга