https://ria.ru/20221214/volga-1838666693.html
Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги
Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги - РИА Новости, 14.12.2022
Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги
Федеральный проект по оздоровлению Волги оказался за четыре года реализации перевыполнен, заявила в среду вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:21
2022-12-14T17:21
2022-12-14T17:21
общество
виктория абрамченко
россия
волга
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Федеральный проект по оздоровлению Волги оказался за четыре года реализации перевыполнен, заявила в среду вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."За три года реализации проекта введено в эксплуатацию 74 очистных сооружения на территории 13 волжских регионов. В результате на сегодняшний день показатель проекта по очистке перевыполнен", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Вице-премьер уточнила, что уже обеспечена очистка более 800 миллионов кубометров стоков в Волгу.Федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" реализуется с 2018 года. Он направлен на улучшение экологической ситуации в акватории реки Волга по всей её протяженности.
https://realty.ria.ru/20221205/voda-1835796545.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, виктория абрамченко, россия, волга
Общество, Виктория Абрамченко, Россия, Волга
Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги
Вице-премьер Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги