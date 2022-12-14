Рейтинг@Mail.ru
Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/volga-1838666693.html
Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги
Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги - РИА Новости, 14.12.2022
Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги
Федеральный проект по оздоровлению Волги оказался за четыре года реализации перевыполнен, заявила в среду вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:21
2022-12-14T17:21
общество
виктория абрамченко
россия
волга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155102/44/1551024492_0:118:3221:1929_1920x0_80_0_0_055c91e14e918908c5684a92dc7e9195.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Федеральный проект по оздоровлению Волги оказался за четыре года реализации перевыполнен, заявила в среду вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."За три года реализации проекта введено в эксплуатацию 74 очистных сооружения на территории 13 волжских регионов. В результате на сегодняшний день показатель проекта по очистке перевыполнен", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Вице-премьер уточнила, что уже обеспечена очистка более 800 миллионов кубометров стоков в Волгу.Федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" реализуется с 2018 года. Он направлен на улучшение экологической ситуации в акватории реки Волга по всей её протяженности.
https://realty.ria.ru/20221205/voda-1835796545.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155102/44/1551024492_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_53a872d79218d6df1bf93bbd7374455e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, виктория абрамченко, россия, волга
Общество, Виктория Абрамченко, Россия, Волга
17:21 14.12.2022
 
Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги

Вице-премьер Абрамченко сообщила о перевыполнении проекта по оздоровлению Волги

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкКупола Спасо-Преображенского собора в Угличе на берегу Волги
Купола Спасо-Преображенского собора в Угличе на берегу Волги - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Купола Спасо-Преображенского собора в Угличе на берегу Волги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Федеральный проект по оздоровлению Волги оказался за четыре года реализации перевыполнен, заявила в среду вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"За три года реализации проекта введено в эксплуатацию 74 очистных сооружения на территории 13 волжских регионов. В результате на сегодняшний день показатель проекта по очистке перевыполнен", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Вице-премьер уточнила, что уже обеспечена очистка более 800 миллионов кубометров стоков в Волгу.
Федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" реализуется с 2018 года. Он направлен на улучшение экологической ситуации в акватории реки Волга по всей её протяженности.
Реконструкция Люберецких очистных сооружений - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Экологичная перезагрузка: как очистные сооружения берегут природу
 
ОбществоВиктория АбрамченкоРоссияВолга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала