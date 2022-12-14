Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко поручил проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/videoigry-1838506897.html
Чернышенко поручил проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии
Чернышенко поручил проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии - РИА Новости, 14.12.2022
Чернышенко поручил проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и представителями отрасли проработать... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:30
2022-12-14T09:30
технологии
россия
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790136610_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_f12f3840ed07767d01f55f63efd326bd.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и представителями отрасли проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта в стране, результаты должны быть представлены в течение 2 месяцев, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Было поручено проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта. Эта работа ведется Минцифры России совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами, а также представителями отрасли. Результаты должны быть представлены в срок не позднее 2 месяцев", - говорится в сообщении.При этом в аппарате вице-премьера отметили, что решения о формировании нового федерального проекта по данной теме на сегодняшний день нет.
https://ria.ru/20221125/igry-1834182673.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790136610_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e571b7526c5bda980386151b82f5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
09:30 14.12.2022
 
Чернышенко поручил проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии

Чернышенко поручил ряду ведомств проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПосетитель компьютерного клуба
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Посетитель компьютерного клуба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и представителями отрасли проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта в стране, результаты должны быть представлены в течение 2 месяцев, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
"Было поручено проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта. Эта работа ведется Минцифры России совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами, а также представителями отрасли. Результаты должны быть представлены в срок не позднее 2 месяцев", - говорится в сообщении.
При этом в аппарате вице-премьера отметили, что решения о формировании нового федерального проекта по данной теме на сегодняшний день нет.
Программирование - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 12:58
Минцифры предложило запустить программу поддержки разработки российских игр
 
ТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала