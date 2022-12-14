https://ria.ru/20221214/videoigry-1838506897.html

Чернышенко поручил проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии

Чернышенко поручил проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии - РИА Новости, 14.12.2022

Чернышенко поручил проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и представителями отрасли проработать... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:30

2022-12-14T09:30

2022-12-14T09:30

технологии

россия

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790136610_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_f12f3840ed07767d01f55f63efd326bd.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и представителями отрасли проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта в стране, результаты должны быть представлены в течение 2 месяцев, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Было поручено проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта. Эта работа ведется Минцифры России совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами, а также представителями отрасли. Результаты должны быть представлены в срок не позднее 2 месяцев", - говорится в сообщении.При этом в аппарате вице-премьера отметили, что решения о формировании нового федерального проекта по данной теме на сегодняшний день нет.

https://ria.ru/20221125/igry-1834182673.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)