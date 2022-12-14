https://ria.ru/20221214/videoigry-1838506897.html
Чернышенко поручил проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии
Чернышенко поручил проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии - РИА Новости, 14.12.2022
Чернышенко поручил проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и представителями отрасли проработать... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:30
2022-12-14T09:30
2022-12-14T09:30
технологии
россия
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и представителями отрасли проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта в стране, результаты должны быть представлены в течение 2 месяцев, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Было поручено проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта. Эта работа ведется Минцифры России совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами, а также представителями отрасли. Результаты должны быть представлены в срок не позднее 2 месяцев", - говорится в сообщении.При этом в аппарате вице-премьера отметили, что решения о формировании нового федерального проекта по данной теме на сегодняшний день нет.
https://ria.ru/20221125/igry-1834182673.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Чернышенко поручил проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии
Чернышенко поручил ряду ведомств проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и представителями отрасли проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта в стране, результаты должны быть представлены в течение 2 месяцев, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
"Было поручено проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта. Эта работа ведется Минцифры России совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами, а также представителями отрасли. Результаты должны быть представлены в срок не позднее 2 месяцев", - говорится в сообщении.
При этом в аппарате вице-премьера отметили, что решения о формировании нового федерального проекта по данной теме на сегодняшний день нет.