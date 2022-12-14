https://ria.ru/20221214/vengriya-1838535826.html
В Венгрии продлили заморозку цен на продукты
В Венгрии продлили заморозку цен на продукты - РИА Новости, 14.12.2022
В Венгрии продлили заморозку цен на продукты
Правительство Венгрии решило снова продлить заморозку цен на ряд продуктов до 30 апреля 2023 года, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:30
2022-12-14T11:30
2022-12-14T11:30
экономика
венгрия
европа
санкции в отношении россии
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 14 дек - РИА Новости. Правительство Венгрии решило снова продлить заморозку цен на ряд продуктов до 30 апреля 2023 года, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь."Из-за ошибочных брюссельских санкций во всей Европе на историческую высоту поднялись цены на энергию и как следствие на продукты, а вступившие в силу санкции на нефть только усугубили ситуацию. Правительство и дальше обязано поддерживать венгерские семьи, поэтому продляет ограничение цен на продукты до 30 апреля", - сказал Надь в видеообращении, опубликованном в соцсетях.В январе 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что будет остановлено повышение цен на продукты: сахар-песок, пшеничная мука, растительное подсолнечное масло, свиные окорочка, куриные грудки и коровье молоко 2,8% не могли превышать цены 15 октября 2021 года. Впоследствии меру несколько раз продлевали, а в октябре 2022 года к списку продуктов добавились яйца и картофель.
https://ria.ru/20221118/sanktsii-1832491913.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, европа, санкции в отношении россии, виктор орбан
Экономика, Венгрия, Европа, Санкции в отношении России, Виктор Орбан
В Венгрии продлили заморозку цен на продукты
Минсельхоз Венгрии продлил заморозку цен на продукты в стране до 30 апреля 2023 года
БУДАПЕШТ, 14 дек - РИА Новости. Правительство Венгрии решило снова продлить заморозку цен на ряд продуктов до 30 апреля 2023 года, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.
"Из-за ошибочных брюссельских санкций во всей Европе на историческую высоту поднялись цены на энергию и как следствие на продукты, а вступившие в силу санкции на нефть только усугубили ситуацию. Правительство и дальше обязано поддерживать венгерские семьи, поэтому продляет ограничение цен на продукты до 30 апреля", - сказал Надь в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
В январе 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что будет остановлено повышение цен на продукты: сахар-песок, пшеничная мука, растительное подсолнечное масло, свиные окорочка, куриные грудки и коровье молоко 2,8% не могли превышать цены 15 октября 2021 года. Впоследствии меру несколько раз продлевали, а в октябре 2022 года к списку продуктов добавились яйца и картофель.