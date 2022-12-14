https://ria.ru/20221214/vatrushka-1838544256.html
В Ленинградской области ребенок провалился в люк, катаясь на "ватрушке"
В Ленинградской области ребенок провалился в люк, катаясь на "ватрушке" - РИА Новости, 14.12.2022
В Ленинградской области ребенок провалился в люк, катаясь на "ватрушке"
Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после сообщений СМИ о падении ребенка в открытый люк, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:59
2022-12-14T11:59
2022-12-14T11:59
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после сообщений СМИ о падении ребенка в открытый люк, сообщает СУСК по региону."В СМИ сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области ребенок 2016 года рождения в результате катания на "ватрушке" упал в открытый колодец. По данному факту следственным отделом по городу Кировск СУСК России по Ленинградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС. Спасатели достали ребенка из колодца и передали родителям. По предварительным данным, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает."После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления", - сообщает ведомство.Прокуратура также проводит проверку по этому факту.
https://ria.ru/20221121/vatrushka-1833045027.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области ребенок провалился в люк, катаясь на "ватрушке"
СК проверяет информацию о ребенке из Ленинградской области, упавшем в люк на "ватрушке"