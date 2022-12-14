https://ria.ru/20221214/vatrushka-1838544256.html

В Ленинградской области ребенок провалился в люк, катаясь на "ватрушке"

В Ленинградской области ребенок провалился в люк, катаясь на "ватрушке" - РИА Новости, 14.12.2022

В Ленинградской области ребенок провалился в люк, катаясь на "ватрушке"

Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после сообщений СМИ о падении ребенка в открытый люк, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:59

2022-12-14T11:59

2022-12-14T11:59

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после сообщений СМИ о падении ребенка в открытый люк, сообщает СУСК по региону."В СМИ сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области ребенок 2016 года рождения в результате катания на "ватрушке" упал в открытый колодец. По данному факту следственным отделом по городу Кировск СУСК России по Ленинградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС. Спасатели достали ребенка из колодца и передали родителям. По предварительным данным, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает."После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления", - сообщает ведомство.Прокуратура также проводит проверку по этому факту.

https://ria.ru/20221121/vatrushka-1833045027.html

ленинградская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)