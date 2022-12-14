Рейтинг@Mail.ru
Торгпред рассказал о возвращении в Россию вагонов, задержанных Финляндией - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/vagony-1838505630.html
Торгпред рассказал о возвращении в Россию вагонов, задержанных Финляндией
Торгпред рассказал о возвращении в Россию вагонов, задержанных Финляндией - РИА Новости, 14.12.2022
Торгпред рассказал о возвращении в Россию вагонов, задержанных Финляндией
Более 80% конфискованных финской стороной вагонов удалось вернуть в РФ, Москва остается в контакте с компаниями-владельцами, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:20
2022-12-14T09:20
финляндия
россия
ржд
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/09/1508700984_116:0:3757:2048_1920x0_80_0_0_05e6b8ed82e31f8678bc64fb63f34a1e.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 80% конфискованных финской стороной вагонов удалось вернуть в РФ, Москва остается в контакте с компаниями-владельцами, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов.Ранее Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom сообщило, что вернет российским владельцам более 800 железнодорожных вагонов, оказавшихся на территории страны из-за различных санкций. По заявлению Traficom, хранение и контроль более чем за 800 вагонами требовали значительных затрат и административных ресурсов, их нахождение представляло риски для безопасности Финляндии."В результате сами финские железнодорожные операторы и Агентство транспорта и связи обратились в МИД Финляндии с предложением передать вагоны обратно в Россию. В середине ноября такое решение "в исключительном порядке" было принято", - пояснил торгпред."Сейчас мы совместно с коллегами из РЖД находимся в контакте с компаниями-владельцами вагонов, при необходимости оказывая содействие в установлении диалога с властями и ж/д операторами Финляндии по вопросу возврата. На сегодняшний день в Россию удалось вернуть уже более 80% задержанных вагонов", - заявил он.Читайте полный текст интервью Антона Логинова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221214/finlyandiya-1838498213.html
https://ria.ru/20221214/finlyandiya-1838499389.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/09/1508700984_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_91ff2abce62ca483ac2362049c38bbe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, ржд, экономика
Финляндия, Россия, РЖД, Экономика
09:20 14.12.2022
 
Торгпред рассказал о возвращении в Россию вагонов, задержанных Финляндией

Торгпред Логинов: 80 процентов задержанных Финляндией вагонов удалось переправить в Россию

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Логотип РЖД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 80% конфискованных финской стороной вагонов удалось вернуть в РФ, Москва остается в контакте с компаниями-владельцами, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов.
Ранее Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom сообщило, что вернет российским владельцам более 800 железнодорожных вагонов, оказавшихся на территории страны из-за различных санкций. По заявлению Traficom, хранение и контроль более чем за 800 вагонами требовали значительных затрат и административных ресурсов, их нахождение представляло риски для безопасности Финляндии.
Хельсинки, Финляндия
Вчера, 08:23
Торгпред России: финские власти недооценили влияние санкций на экономику
"В результате сами финские железнодорожные операторы и Агентство транспорта и связи обратились в МИД Финляндии с предложением передать вагоны обратно в Россию. В середине ноября такое решение "в исключительном порядке" было принято", - пояснил торгпред.
"Сейчас мы совместно с коллегами из РЖД находимся в контакте с компаниями-владельцами вагонов, при необходимости оказывая содействие в установлении диалога с властями и ж/д операторами Финляндии по вопросу возврата. На сегодняшний день в Россию удалось вернуть уже более 80% задержанных вагонов", - заявил он.
Читайте полный текст интервью Антона Логинова >>
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 08:42Туризм
Торгпред оценил потери финского турсектора из-за закрытия границы с Россией
 
ФинляндияРоссияРЖДЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала