https://ria.ru/20221214/vagony-1838505630.html

Торгпред рассказал о возвращении в Россию вагонов, задержанных Финляндией

Торгпред рассказал о возвращении в Россию вагонов, задержанных Финляндией - РИА Новости, 14.12.2022

Торгпред рассказал о возвращении в Россию вагонов, задержанных Финляндией

Более 80% конфискованных финской стороной вагонов удалось вернуть в РФ, Москва остается в контакте с компаниями-владельцами, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:20

2022-12-14T09:20

2022-12-14T09:20

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 80% конфискованных финской стороной вагонов удалось вернуть в РФ, Москва остается в контакте с компаниями-владельцами, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов.Ранее Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom сообщило, что вернет российским владельцам более 800 железнодорожных вагонов, оказавшихся на территории страны из-за различных санкций. По заявлению Traficom, хранение и контроль более чем за 800 вагонами требовали значительных затрат и административных ресурсов, их нахождение представляло риски для безопасности Финляндии."В результате сами финские железнодорожные операторы и Агентство транспорта и связи обратились в МИД Финляндии с предложением передать вагоны обратно в Россию. В середине ноября такое решение "в исключительном порядке" было принято", - пояснил торгпред."Сейчас мы совместно с коллегами из РЖД находимся в контакте с компаниями-владельцами вагонов, при необходимости оказывая содействие в установлении диалога с властями и ж/д операторами Финляндии по вопросу возврата. На сегодняшний день в Россию удалось вернуть уже более 80% задержанных вагонов", - заявил он.Читайте полный текст интервью Антона Логинова >>

https://ria.ru/20221214/finlyandiya-1838498213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

финляндия, россия, ржд, экономика