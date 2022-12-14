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Американский полковник расшифровал сигнал США Путину насчет Украины - РИА Новости, 14.12.2022
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Американский полковник расшифровал сигнал США Путину насчет Украины
Американский полковник расшифровал сигнал США Путину насчет Украины - РИА Новости, 14.12.2022
Американский полковник расшифровал сигнал США Путину насчет Украины
Соединенные Штаты дали сигнал президенту России Владимиру Путину, что не намерены участвовать в мирном разрешении украинского кризиса, а ждут его военного... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:38
2022-12-14T19:02
в мире
владимир путин
киев
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
оон
москва
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты дали сигнал президенту России Владимиру Путину, что не намерены участвовать в мирном разрешении украинского кризиса, а ждут его военного завершения, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Исход конфликта определится на полях сражений на территории Украины, &lt;...&gt; потому что США не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации. Они показали свою незаинтересованность в каких-либо других подходах", — сказал он.По словам полковника, слух о том, что Пентагон якобы разрешит Киеву применять американское оружие для ударов по территории России, вряд ли приведет к эскалации. Кроме того, полагает Макгрегор, конфликт, скорее всего, закончится раньше, чем ВСУ получат необходимые ракеты.В интересах Зеленского добиться при посредничестве Вашингтона прекращения огня, поскольку ВСУ несут серьезные потери, а вероятность российского наступления довольно высока, добавил полковник. Однако, по мнению Дугласа Макгрегора, Белый дом дал понять, что на это не пойдет, так как это фактически равнозначно признанию поражения."США никогда не признают своих ошибок в том, что их действия привели к смерти сотен тысяч украинцев и вынудили миллионы граждан бежать из страны в поисках убежища", — пояснил полковник.В начале ноября после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, Владимир Зеленский заговорил о такой возможности, но при условии восстановления территориальной целостности Украины и возмещения убытков. В то же время киевские власти законодательно закрепили запрет на переговоры с Россией, а Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но заявляли, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, цели России хорошо известны, они будут достигнуты либо посредством военной спецоперации, либо посредством переговоров.
https://ria.ru/20221214/sholts-1838562335.html
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в мире, владимир путин, киев, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, оон, москва
В мире, Владимир Путин, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, ООН, Москва
15:38 14.12.2022 (обновлено: 19:02 14.12.2022)
 
Американский полковник расшифровал сигнал США Путину насчет Украины

Полковник США Макгрегор указал на нежелание Вашингтона вести мирные переговоры по Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Железнодорожных войск России ведут техническую разведку путей на Херсонском направлении
Военнослужащие Железнодорожных войск России ведут техническую разведку путей на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие Железнодорожных войск России ведут техническую разведку путей на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты дали сигнал президенту России Владимиру Путину, что не намерены участвовать в мирном разрешении украинского кризиса, а ждут его военного завершения, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Исход конфликта определится на полях сражений на территории Украины, <...> потому что США не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации. Они показали свою незаинтересованность в каких-либо других подходах", — сказал он.
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По словам полковника, слух о том, что Пентагон якобы разрешит Киеву применять американское оружие для ударов по территории России, вряд ли приведет к эскалации. Кроме того, полагает Макгрегор, конфликт, скорее всего, закончится раньше, чем ВСУ получат необходимые ракеты.
В интересах Зеленского добиться при посредничестве Вашингтона прекращения огня, поскольку ВСУ несут серьезные потери, а вероятность российского наступления довольно высока, добавил полковник. Однако, по мнению Дугласа Макгрегора, Белый дом дал понять, что на это не пойдет, так как это фактически равнозначно признанию поражения.
"США никогда не признают своих ошибок в том, что их действия привели к смерти сотен тысяч украинцев и вынудили миллионы граждан бежать из страны в поисках убежища", — пояснил полковник.
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В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но заявляли, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, цели России хорошо известны, они будут достигнуты либо посредством военной спецоперации, либо посредством переговоров.
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