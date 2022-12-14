15:26 14.12.2022 (обновлено: 18:00 14.12.2022)
Bloomberg: Украина и Запад оказались на грани слома
Bloomberg: зимняя пауза в конфликте на Украине обернется поражением для Киева и Запада
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине обернется катастрофой для Киева и его западных союзников, написал обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.
"Если конфликт на Украине затянется на зимний период, ситуация может сложиться неблагоприятно для израненной Украины, страдающей от нехватки энергоресурсов Европы и все более отвлекающегося от темы Вашингтона: Киев и Запад будут сломлены", — говорится в публикации.
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По мнению автора, такая обстановка на Украине сыграет на руку Москве, так как не потребует от Кремля никаких дополнительных усилий. Украинские войска устали от тяжелых боев, а для Владимира Зеленского тактика выжидания таит как внутриполитическую, так и дипломатическую опасность.
Европе постепенно надоедает помогать Киеву, а сторонники мирного урегулирования, как, например, президент Франции Эммануэль Макрон, только и ждут "передышки", отметил Брэндс.
Шаткое положение для киевской власти и в США. Там возрастает неопределенность, сколько помощи Киеву будет готова выделить палата представителей с республиканским большинством в 2023 году, заключил эксперт.
Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 в минувший понедельник перечислил условия, которые, по его мнению, приблизят завершение конфликта на территории страны. Одно из них — передача Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также больше реактивной артиллерии и дальнобойных ракет.
Также он попросил оказать поддержку в области финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в следующем году — в частности, обеспечить "надежную защиту украинской энергетики" от ударов и, наконец, выполнить "формулу мира", предложенную им же ранее, а также созвать саммит Global Peace Formula Summit, чтобы "определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира".
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду заявил, что озвученные Зеленским "три шага", необходимые для наступления мира, — не что иное, как намерение продолжить боевые действия. Также от Киева не поступало никаких предложений по новогоднему перемирию.
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