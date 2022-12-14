https://ria.ru/20221214/ukraina-1838618006.html

Bloomberg: Украина и Запад оказались на грани слома

Bloomberg: Украина и Запад оказались на грани слома - РИА Новости, 14.12.2022

Bloomberg: Украина и Запад оказались на грани слома

Затягивание конфликта на Украине обернется катастрофой для Киева и его западных союзников, написал обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:26

2022-12-14T15:26

2022-12-14T18:00

в мире

владимир зеленский

украина

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине обернется катастрофой для Киева и его западных союзников, написал обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg."Если конфликт на Украине затянется на зимний период, ситуация может сложиться неблагоприятно для израненной Украины, страдающей от нехватки энергоресурсов Европы и все более отвлекающегося от темы Вашингтона: Киев и Запад будут сломлены", — говорится в публикации.По мнению автора, такая обстановка на Украине сыграет на руку Москве, так как не потребует от Кремля никаких дополнительных усилий. Украинские войска устали от тяжелых боев, а для Владимира Зеленского тактика выжидания таит как внутриполитическую, так и дипломатическую опасность.Европе постепенно надоедает помогать Киеву, а сторонники мирного урегулирования, как, например, президент Франции Эммануэль Макрон, только и ждут "передышки", отметил Брэндс. Шаткое положение для киевской власти и в США. Там возрастает неопределенность, сколько помощи Киеву будет готова выделить палата представителей с республиканским большинством в 2023 году, заключил эксперт.Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 в минувший понедельник перечислил условия, которые, по его мнению, приблизят завершение конфликта на территории страны. Одно из них — передача Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также больше реактивной артиллерии и дальнобойных ракет.Также он попросил оказать поддержку в области финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в следующем году — в частности, обеспечить "надежную защиту украинской энергетики" от ударов и, наконец, выполнить "формулу мира", предложенную им же ранее, а также созвать саммит Global Peace Formula Summit, чтобы "определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду заявил, что озвученные Зеленским "три шага", необходимые для наступления мира, — не что иное, как намерение продолжить боевые действия. Также от Киева не поступало никаких предложений по новогоднему перемирию.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

https://ria.ru/20221210/illyuzii-1837598221.html

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

украина

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, украина, европа, сша