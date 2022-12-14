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Германия хочет добиться исключения из запрета на импорт удобрений из России - РИА Новости, 14.12.2022
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Германия хочет добиться исключения из запрета на импорт удобрений из России
Германия хочет добиться исключения из запрета на импорт удобрений из России - РИА Новости, 14.12.2022
Германия хочет добиться исключения из запрета на импорт удобрений из России
Германия пытается договориться об исключениях из запрета на импорт российских удобрений, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломата ЕС. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:04
2022-12-14T23:04
экономика
владимир путин
россия
германия
украина
евросоюз
еврокомиссия
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Германия пытается договориться об исключениях из запрета на импорт российских удобрений, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломата ЕС."Германия пытается договориться об исключениях из запрета на импорт российских удобрений во имя защиты глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.Помимо этого отмечается, что другие страны блока добиваются исключений из запрета на ведение дел с горнодобывающей промышленностью РФ.По данным указанного дипломата, в обсуждении санкций государства ЕС зашли в тупик. "По основным вопросам существуют разногласия, которые трудно примирить", - добавил он.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221212/udobreniya-1837967348.html
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экономика, владимир путин, россия, германия, украина, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Германия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
22:04 14.12.2022 (обновлено: 23:04 14.12.2022)
 
Германия хочет добиться исключения из запрета на импорт удобрений из России

EUobserver: Германия хочет добиться исключения из запрета на импорт удобрений из России

© Фото : Unsplash / Martin GuidoБундестаг, Берлин
Бундестаг, Берлин - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Бундестаг, Берлин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Германия пытается договориться об исключениях из запрета на импорт российских удобрений, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломата ЕС.
"Германия пытается договориться об исключениях из запрета на импорт российских удобрений во имя защиты глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.
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Помимо этого отмечается, что другие страны блока добиваются исключений из запрета на ведение дел с горнодобывающей промышленностью РФ.
По данным указанного дипломата, в обсуждении санкций государства ЕС зашли в тупик. "По основным вопросам существуют разногласия, которые трудно примирить", - добавил он.
Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.
Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГерманияУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
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