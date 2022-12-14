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В Челябинске дали срок подростку, избившему сверстника до смерти
В Челябинске дали срок подростку, избившему сверстника до смерти - РИА Новости, 14.12.2022
В Челябинске дали срок подростку, избившему сверстника до смерти
Суд приговорил к 4 годам лишения свободы в воспитательной колонии подростка, который обвиняется в избиении до смерти сверстника в Челябинске, сообщило в СУСК по РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:37
2022-12-14T13:37
2022-12-14T13:51
происшествия
челябинск
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам лишения свободы в воспитательной колонии подростка, который обвиняется в избиении до смерти сверстника в Челябинске, сообщило в СУСК по региону.Как сообщало СУСК, 14-летний обвиняемый 4 апреля в результате ссоры нанес удары 15-летнему подростку, который от полученных травм скончался.Прокуратура региона уточняет, что в ходе ссоры на почве ревности обвиняемый, обладая навыками контактных видов спорта, с силой ударил сверстника в область шеи. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)."Собранные следственными органами СК по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 14-летнего местного жителя… Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.Судом удовлетворен иск о взыскании с родителей осужденного морального ущерба в сумме 1,5 миллиона рублей.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20221206/shkolnik-1836557769.html
https://ria.ru/20221112/arest-1831066635.html
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происшествия, челябинск, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
13:37 14.12.2022 (обновлено: 13:51 14.12.2022)
В Челябинске дали срок подростку, избившему сверстника до смерти
В Челябинске подросток, избивший до смерти сверстника, получил четыре года колонии