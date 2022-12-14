https://ria.ru/20221214/ubiystvo-1838549701.html

В Краснодаре осудили пенсионера, убившего жену за обвинения в измене

В Краснодаре осудили пенсионера, убившего жену за обвинения в измене - РИА Новости, 14.12.2022

В Краснодаре осудили пенсионера, убившего жену за обвинения в измене

Суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима жителя Краснодара за убийство жены, по словам подсудимого, женщина 25 лет обвиняла его в вымышленной измене,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:12

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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима жителя Краснодара за убийство жены, по словам подсудимого, женщина 25 лет обвиняла его в вымышленной измене, сообщают в объединенной пресс-службе судов Кубани."75-летний житель Краснодара осужден за убийство жены. Прикубанским районным судом оглашен приговор в отношении Анатолия Урюмцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство – ред.) … Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд признал подсудимого виновным", - говорится в сообщении.В суде установлено, что в июле 2022 года в ходе возникшего конфликта подсудимый нанес потерпевшей несколько ударов руками, а затем не менее 5 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.На судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Мужчина пояснил суду, что с супругой прожил 25 лет, и все это время женщина, веря картам, думала, что он ей изменяет. Конфликт начался из-за очередных упреков, добавляют в пресс-службе.Учитывая явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, возраст подсудимого, а также то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также с мужчины взыскан 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20221107/pensioner-1829668599.html

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происшествия, краснодар, россия