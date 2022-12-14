https://ria.ru/20221214/ubiystvo-1838549701.html
В Краснодаре осудили пенсионера, убившего жену за обвинения в измене
В Краснодаре осудили пенсионера, убившего жену за обвинения в измене - РИА Новости, 14.12.2022
В Краснодаре осудили пенсионера, убившего жену за обвинения в измене
Суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима жителя Краснодара за убийство жены, по словам подсудимого, женщина 25 лет обвиняла его в вымышленной измене,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:12
2022-12-14T12:12
2022-12-14T12:15
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима жителя Краснодара за убийство жены, по словам подсудимого, женщина 25 лет обвиняла его в вымышленной измене, сообщают в объединенной пресс-службе судов Кубани."75-летний житель Краснодара осужден за убийство жены. Прикубанским районным судом оглашен приговор в отношении Анатолия Урюмцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство – ред.) … Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд признал подсудимого виновным", - говорится в сообщении.В суде установлено, что в июле 2022 года в ходе возникшего конфликта подсудимый нанес потерпевшей несколько ударов руками, а затем не менее 5 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.На судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Мужчина пояснил суду, что с супругой прожил 25 лет, и все это время женщина, веря картам, думала, что он ей изменяет. Конфликт начался из-за очередных упреков, добавляют в пресс-службе.Учитывая явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, возраст подсудимого, а также то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также с мужчины взыскан 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20221107/pensioner-1829668599.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
12:12 14.12.2022 (обновлено: 12:15 14.12.2022)
В Краснодаре осудили пенсионера, убившего жену за обвинения в измене
В Краснодаре 75-летнего жителя, убившего жену за обвинения в измене, осудили на восемь лет
КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости.
Суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима жителя Краснодара за убийство жены, по словам подсудимого, женщина 25 лет обвиняла его в вымышленной измене, сообщают
в объединенной пресс-службе судов Кубани.
"75-летний житель Краснодара осужден за убийство жены. Прикубанским районным судом оглашен приговор в отношении Анатолия Урюмцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ
(убийство – ред.) … Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд признал подсудимого виновным", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что в июле 2022 года в ходе возникшего конфликта подсудимый нанес потерпевшей несколько ударов руками, а затем не менее 5 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.
На судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Мужчина пояснил суду, что с супругой прожил 25 лет, и все это время женщина, веря картам, думала, что он ей изменяет. Конфликт начался из-за очередных упреков, добавляют в пресс-службе.
Учитывая явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, возраст подсудимого, а также то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также с мужчины взыскан 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил.