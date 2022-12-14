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Власти Тувы объяснили приостановку движения на погранпунктах с Монголией - РИА Новости, 14.12.2022
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Власти Тувы объяснили приостановку движения на погранпунктах с Монголией
Власти Тувы объяснили приостановку движения на погранпунктах с Монголией - РИА Новости, 14.12.2022
Власти Тувы объяснили приостановку движения на погранпунктах с Монголией
Приостановка движения на пограничных пунктах между Россией и Монголией в Туве не связана с волнениями в Улан-Баторе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:52
2022-12-14T10:05
монголия
улан-батор
россия
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Приостановка движения на пограничных пунктах между Россией и Монголией в Туве не связана с волнениями в Улан-Баторе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Тувы.Ранее сообщалось, что движение на пограничных пунктах пропуска в Туве будет приостановлено на время новогодних праздников – с 31 декабря по 8 января. Эти дни объявлены санитарными днями.В правительстве пояснили, что такой график стал уже традиционным в новогодние праздники.Акции с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении 10 дней проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.
монголия
улан-батор
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Акция протеста в Улан-Баторе
В Улан-Баторе продолжаются протесты. Минюст Монголии сообщил о первых задержаниях по "угольному делу", открытые слушания по теме назначены на 21 декабря.
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монголия, улан-батор, россия, республика тыва, видео
Монголия, Улан-Батор, Россия, Республика Тыва
Власти Тувы объяснили приостановку движения на погранпунктах с Монголией
КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Приостановка движения на пограничных пунктах между Россией и Монголией в Туве не связана с волнениями в Улан-Баторе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Тувы.
2022-12-14T09:52
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09:52 14.12.2022 (обновлено: 10:05 14.12.2022)
 
Власти Тувы объяснили приостановку движения на погранпунктах с Монголией

Правительство Тувы: перекрытие движения на погранпунктах не связано с событиями в Монголии

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСотрудница пограничной службы ФСБ РФ
Сотрудница пограничной службы ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудница пограничной службы ФСБ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Приостановка движения на пограничных пунктах между Россией и Монголией в Туве не связана с волнениями в Улан-Баторе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Тувы.
Ранее сообщалось, что движение на пограничных пунктах пропуска в Туве будет приостановлено на время новогодних праздников – с 31 декабря по 8 января. Эти дни объявлены санитарными днями.
"Это не связано с событиями в Монголии. Закрытие пунктов связано исключительно с новогодними праздниками", - сказал собеседник агентства.
В правительстве пояснили, что такой график стал уже традиционным в новогодние праздники.
Акции с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении 10 дней проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.
 
МонголияУлан-БаторРоссияРеспублика Тыва
 
 
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