https://ria.ru/20221214/tuva-1838509844.html
Власти Тувы объяснили приостановку движения на погранпунктах с Монголией
Власти Тувы объяснили приостановку движения на погранпунктах с Монголией - РИА Новости, 14.12.2022
Власти Тувы объяснили приостановку движения на погранпунктах с Монголией
Приостановка движения на пограничных пунктах между Россией и Монголией в Туве не связана с волнениями в Улан-Баторе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:52
2022-12-14T09:52
2022-12-14T10:05
монголия
улан-батор
россия
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Приостановка движения на пограничных пунктах между Россией и Монголией в Туве не связана с волнениями в Улан-Баторе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Тувы.Ранее сообщалось, что движение на пограничных пунктах пропуска в Туве будет приостановлено на время новогодних праздников – с 31 декабря по 8 января. Эти дни объявлены санитарными днями.В правительстве пояснили, что такой график стал уже традиционным в новогодние праздники.Акции с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении 10 дней проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.
монголия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788439584_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8ba69b9ceccac28af2d4cf1b9ec4f8a.jpg
Акция протеста в Улан-Баторе
В Улан-Баторе продолжаются протесты. Минюст Монголии сообщил о первых задержаниях по "угольному делу", открытые слушания по теме назначены на 21 декабря.
2022-12-14T09:52
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, улан-батор, россия, республика тыва, видео
Монголия, Улан-Батор, Россия, Республика Тыва
09:52 14.12.2022 (обновлено: 10:05 14.12.2022)
Власти Тувы объяснили приостановку движения на погранпунктах с Монголией
Правительство Тувы: перекрытие движения на погранпунктах не связано с событиями в Монголии
КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости.
Приостановка движения на пограничных пунктах между Россией и Монголией в Туве не связана с волнениями в Улан-Баторе, сообщили
РИА Новости в пресс-службе правительства Тувы.
Ранее сообщалось, что движение на пограничных пунктах пропуска в Туве будет приостановлено на время новогодних праздников – с 31 декабря по 8 января. Эти дни объявлены санитарными днями.
"Это не связано с событиями в Монголии. Закрытие пунктов связано исключительно с новогодними праздниками", - сказал собеседник агентства.
В правительстве пояснили, что такой график стал уже традиционным в новогодние праздники.
Акции с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении 10 дней проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.