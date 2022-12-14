https://ria.ru/20221214/tuva-1838509844.html

Власти Тувы объяснили приостановку движения на погранпунктах с Монголией

Власти Тувы объяснили приостановку движения на погранпунктах с Монголией - РИА Новости, 14.12.2022

Власти Тувы объяснили приостановку движения на погранпунктах с Монголией

Приостановка движения на пограничных пунктах между Россией и Монголией в Туве не связана с волнениями в Улан-Баторе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:52

2022-12-14T09:52

2022-12-14T10:05

монголия

улан-батор

россия

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Приостановка движения на пограничных пунктах между Россией и Монголией в Туве не связана с волнениями в Улан-Баторе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Тувы.Ранее сообщалось, что движение на пограничных пунктах пропуска в Туве будет приостановлено на время новогодних праздников – с 31 декабря по 8 января. Эти дни объявлены санитарными днями.В правительстве пояснили, что такой график стал уже традиционным в новогодние праздники.Акции с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении 10 дней проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.

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россия

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в Улан-Баторе В Улан-Баторе продолжаются протесты. Минюст Монголии сообщил о первых задержаниях по "угольному делу", открытые слушания по теме назначены на 21 декабря. 2022-12-14T09:52 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

монголия, улан-батор, россия, республика тыва, видео