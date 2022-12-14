https://ria.ru/20221214/turtsiya-1838559569.html
Новый туристический налог в Турции уже включили в стоимость номеров
Новый туристический налог в Турции уже включили в стоимость номеров - РИА Новости, 14.12.2022
Новый туристический налог в Турции уже включили в стоимость номеров
Сайты и приложения-агрегаторы уже включили новый туристический налог на проживание в стоимость номеров в отелях Турции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:49
2022-12-14T12:49
2022-12-14T12:49
туризм
туризм
новости - туризм
турция
туристы
отели
налоги
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788078734_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_96b70e636673bd912b02235371072b01.jpg
КАИР, 14 дек – РИА Новости. Сайты и приложения-агрегаторы уже включили новый туристический налог на проживание в стоимость номеров в отелях Турции, передает корреспондент РИА Новости.Так, Booking при попытке бронирования номера на даты с 1 января в ряде отелей и апартаментов в Стамбуле и других турецких городах уже указывает стоимость номера с учетом нового двухпроцентного налога и действующего НДС в размере восьми процентов. При бронировании до 1 января входит только НДС.Российский агрегатор Ostrovok лишь указывает, что "все налоги включены" в стоимость номера, Agoda и турецкий сайт Etstur не дают детальную расшифровку, из чего складывается цена проживания. Hotels.com указывает долю налогов в общей стоимости, но без деталей.При этом в случае, если бронирование номера было оформлено до публикации сообщения о новом законе в официальной газете, налог взиматься не будет, заявили РИА Новости в одном из отелей Стамбула.С 1 января в Турции вступает в силу новый туристический налог в размере двух процентов, который будет взиматься с лиц, проживающих в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах. Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря.
https://ria.ru/20221214/turtsiya-1838507694.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788078734_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c4e3f6a5c135dd10c14c677421af5f1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, туристы, отели, налоги, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, туристы, Отели, Налоги, куда можно лететь, Отдых на море
Новый туристический налог в Турции уже включили в стоимость номеров
Агрегаторы уже включили новый налог на проживание в стоимость номеров в отелях Турции
КАИР, 14 дек – РИА Новости. Сайты и приложения-агрегаторы уже включили новый туристический налог на проживание в стоимость номеров в отелях Турции, передает корреспондент РИА Новости.
Так, Booking при попытке бронирования номера на даты с 1 января в ряде отелей и апартаментов в Стамбуле
и других турецких городах уже указывает стоимость номера с учетом нового двухпроцентного налога и действующего НДС в размере восьми процентов. При бронировании до 1 января входит только НДС.
Российский агрегатор Ostrovok лишь указывает, что "все налоги включены" в стоимость номера, Agoda и турецкий сайт Etstur не дают детальную расшифровку, из чего складывается цена проживания. Hotels.com указывает долю налогов в общей стоимости, но без деталей.
При этом в случае, если бронирование номера было оформлено до публикации сообщения о новом законе в официальной газете, налог взиматься не будет, заявили РИА Новости в одном из отелей Стамбула.
С 1 января в Турции вступает в силу новый туристический налог в размере двух процентов, который будет взиматься с лиц, проживающих в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах. Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря.