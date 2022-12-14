https://ria.ru/20221214/turizm-1838646869.html

Николаев: туризм станет одним из главных направлений развития Якутии

Николаев: туризм станет одним из главных направлений развития Якутии - РИА Новости, 14.12.2022

Николаев: туризм станет одним из главных направлений развития Якутии

Туризм в перспективе станет одним из главных направлений развития Якутии, считает глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:30

2022-12-14T16:30

2022-12-14T17:23

республика саха (якутия)

айсен николаев

туризм

совет федерации рф

новости - туризм

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Туризм в перспективе станет одним из главных направлений развития Якутии, считает глава Якутии Айсен Николаев."Мы уделяем пристальное внимание внутреннему туризму в Якутию и в будущем он станет одним из главных направлений развития нашей республики. Мы стараемся, чтобы Якутия стала привлекательным туристическим центром для всех жителей России – все необходимое для этого у нас есть. Это уникальная природа, Ленские столбы. К нам уже увеличился туристический поток", – сказал Николаев после выступления на "Часе субъекта" в Совете Федерации, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.Вместе с этим, отметил он, существуют и сложности, среди которых труднодоступность региона, недостаточное развитие транспортной сети, которое мешает в полной мере развивать это направление экономики.По его мнению, в ближайшей перспективе необходимо обратить внимание на развитие туристической инфраструктуры Якутии, в том числе на строительство современных объектов приема гостей – отелей, гостевых домов, хостелов, а также создание туристической карты с лучшими маршрутами.За январь-сентябрь 2022 года уровень турпотока в республике составил 123 тысячи человек. Якутские туроператоры предлагают туристам более 250 турпродуктов, среди которых экскурсии, туры выходного дня, речные круизы, водные сплавы, экстремальные, охотничьи и рыболовные туры.

https://ria.ru/20221214/stroitelstvo-1838635209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, туризм, совет федерации рф, новости - туризм