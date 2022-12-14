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Николаев: туризм станет одним из главных направлений развития Якутии - РИА Новости, 14.12.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20221214/turizm-1838646869.html
Николаев: туризм станет одним из главных направлений развития Якутии
Николаев: туризм станет одним из главных направлений развития Якутии - РИА Новости, 14.12.2022
Николаев: туризм станет одним из главных направлений развития Якутии
Туризм в перспективе станет одним из главных направлений развития Якутии, считает глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:30
2022-12-14T17:23
республика саха (якутия)
айсен николаев
туризм
совет федерации рф
новости - туризм
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Туризм в перспективе станет одним из главных направлений развития Якутии, считает глава Якутии Айсен Николаев."Мы уделяем пристальное внимание внутреннему туризму в Якутию и в будущем он станет одним из главных направлений развития нашей республики. Мы стараемся, чтобы Якутия стала привлекательным туристическим центром для всех жителей России – все необходимое для этого у нас есть. Это уникальная природа, Ленские столбы. К нам уже увеличился туристический поток", – сказал Николаев после выступления на "Часе субъекта" в Совете Федерации, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.Вместе с этим, отметил он, существуют и сложности, среди которых труднодоступность региона, недостаточное развитие транспортной сети, которое мешает в полной мере развивать это направление экономики.По его мнению, в ближайшей перспективе необходимо обратить внимание на развитие туристической инфраструктуры Якутии, в том числе на строительство современных объектов приема гостей – отелей, гостевых домов, хостелов, а также создание туристической карты с лучшими маршрутами.За январь-сентябрь 2022 года уровень турпотока в республике составил 123 тысячи человек. Якутские туроператоры предлагают туристам более 250 турпродуктов, среди которых экскурсии, туры выходного дня, речные круизы, водные сплавы, экстремальные, охотничьи и рыболовные туры.
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айсен николаев, туризм, совет федерации рф, новости - туризм
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Туризм, Совет Федерации РФ, Новости - Туризм
16:30 14.12.2022 (обновлено: 17:23 14.12.2022)
 

Николаев: туризм станет одним из главных направлений развития Якутии

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Туризм в перспективе станет одним из главных направлений развития Якутии, считает глава Якутии Айсен Николаев.
"Мы уделяем пристальное внимание внутреннему туризму в Якутию и в будущем он станет одним из главных направлений развития нашей республики. Мы стараемся, чтобы Якутия стала привлекательным туристическим центром для всех жителей России – все необходимое для этого у нас есть. Это уникальная природа, Ленские столбы. К нам уже увеличился туристический поток", – сказал Николаев после выступления на "Часе субъекта" в Совете Федерации, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Вместе с этим, отметил он, существуют и сложности, среди которых труднодоступность региона, недостаточное развитие транспортной сети, которое мешает в полной мере развивать это направление экономики.
По его мнению, в ближайшей перспективе необходимо обратить внимание на развитие туристической инфраструктуры Якутии, в том числе на строительство современных объектов приема гостей – отелей, гостевых домов, хостелов, а также создание туристической карты с лучшими маршрутами.
За январь-сентябрь 2022 года уровень турпотока в республике составил 123 тысячи человек. Якутские туроператоры предлагают туристам более 250 турпродуктов, среди которых экскурсии, туры выходного дня, речные круизы, водные сплавы, экстремальные, охотничьи и рыболовные туры.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевТуризмСовет Федерации РФНовости - Туризм
 
 
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