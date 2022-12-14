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США не снизят высокие цены на газ в ЕС еще 20 лет, заявил глава Energie AG - РИА Новости, 14.12.2022
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США не снизят высокие цены на газ в ЕС еще 20 лет, заявил глава Energie AG
США не снизят высокие цены на газ в ЕС еще 20 лет, заявил глава Energie AG - РИА Новости, 14.12.2022
США не снизят высокие цены на газ в ЕС еще 20 лет, заявил глава Energie AG
США продолжат держать высокие цены на газ в ЕС, так как долгосрочные контракты заключены на 20 лет по принципу "бери или плати", заявил уходящий гендиректор... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:51
2022-12-14T19:45
хайнц-кристиан штрахе
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ВЕНА, 14 дек — РИА Новости. США продолжат держать высокие цены на газ в ЕС, так как долгосрочные контракты заключены на 20 лет по принципу "бери или плати", заявил уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер."Даже если война закончится, энергия не сильно подешевеет. &lt;...&gt; Не нужно питать иллюзий по этому поводу. &lt;...&gt; Даже в мирной Европе газ уже не будет такой дешевый, как раньше. Европа закупает сжиженный газ в США в долгосрочной перспективе. Дорого и по принципу "бери или плати" на 20 лет. В любом случае за это придется заплатить", —сказал он в интервью изданию OÖNachrichten.По его словам, сейчас "США заинтересованы в том, чтобы боевые действия продолжались", так как "они зарабатывают на СПГ, ослабляют Россию, зарабатывают на вооружении и препятствуют сближению России и Европы".В Австрии не исключен опасный дефицит газа зимой, так как резервы газовых хранилищ не пополняются, а цены стремительно растут, заявил ранее в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221214/ukraina-1838618006.html
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хайнц-кристиан штрахе, сша, европа, евросоюз, россия, в мире
Хайнц-Кристиан Штрахе, США, Европа, Евросоюз, Россия, В мире
17:51 14.12.2022 (обновлено: 19:45 14.12.2022)
 
США не снизят высокие цены на газ в ЕС еще 20 лет, заявил глава Energie AG

Эксперт Штайнекер: США продолжат держать высокие цены на газ в Европе еще 20 лет

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЕНА, 14 дек — РИА Новости. США продолжат держать высокие цены на газ в ЕС, так как долгосрочные контракты заключены на 20 лет по принципу "бери или плати", заявил уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер.
"Даже если война закончится, энергия не сильно подешевеет. <...> Не нужно питать иллюзий по этому поводу. <...> Даже в мирной Европе газ уже не будет такой дешевый, как раньше. Европа закупает сжиженный газ в США в долгосрочной перспективе. Дорого и по принципу "бери или плати" на 20 лет. В любом случае за это придется заплатить", —сказал он в интервью изданию OÖNachrichten.
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По его словам, сейчас "США заинтересованы в том, чтобы боевые действия продолжались", так как "они зарабатывают на СПГ, ослабляют Россию, зарабатывают на вооружении и препятствуют сближению России и Европы".
В Австрии не исключен опасный дефицит газа зимой, так как резервы газовых хранилищ не пополняются, а цены стремительно растут, заявил ранее в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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