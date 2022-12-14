https://ria.ru/20221214/tseny-1838683052.html

США не снизят высокие цены на газ в ЕС еще 20 лет, заявил глава Energie AG

США не снизят высокие цены на газ в ЕС еще 20 лет, заявил глава Energie AG - РИА Новости, 14.12.2022

США не снизят высокие цены на газ в ЕС еще 20 лет, заявил глава Energie AG

США продолжат держать высокие цены на газ в ЕС, так как долгосрочные контракты заключены на 20 лет по принципу "бери или плати", заявил уходящий гендиректор... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:51

2022-12-14T17:51

2022-12-14T19:45

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ВЕНА, 14 дек — РИА Новости. США продолжат держать высокие цены на газ в ЕС, так как долгосрочные контракты заключены на 20 лет по принципу "бери или плати", заявил уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер."Даже если война закончится, энергия не сильно подешевеет. <...> Не нужно питать иллюзий по этому поводу. <...> Даже в мирной Европе газ уже не будет такой дешевый, как раньше. Европа закупает сжиженный газ в США в долгосрочной перспективе. Дорого и по принципу "бери или плати" на 20 лет. В любом случае за это придется заплатить", —сказал он в интервью изданию OÖNachrichten.По его словам, сейчас "США заинтересованы в том, чтобы боевые действия продолжались", так как "они зарабатывают на СПГ, ослабляют Россию, зарабатывают на вооружении и препятствуют сближению России и Европы".В Австрии не исключен опасный дефицит газа зимой, так как резервы газовых хранилищ не пополняются, а цены стремительно растут, заявил ранее в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838618006.html

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хайнц-кристиан штрахе, сша, европа, евросоюз, россия, в мире