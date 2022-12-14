https://ria.ru/20221214/tribunal-1838582177.html
Слуцкий предложил создать трибунал по действиям Украины с 2014 года
Слуцкий предложил создать трибунал по действиям Украины с 2014 года - РИА Новости, 14.12.2022
Слуцкий предложил создать трибунал по действиям Украины с 2014 года
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать трибунал по действиям Украины за 2014-2022 годы. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:43
2022-12-14T13:43
2022-12-14T14:12
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать трибунал по действиям Украины за 2014-2022 годы."У нас был международный трибунал, который расследовал геноцид в Руанде… Нужно заменить Руанду на Украину, (создать) международный трибунал по расследованию геноцида на Украине - 14-22 год. Безусловно, такой трибунал необходим… В абсолютной, а не относительной системе координат... Будем судить и азовцев (нацполк "Азов"* признан террористической организацией в РФ - ред.), и тех, кто действительно совершал колоссальные преступления против человечности на Украине", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, безопасность, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:43 14.12.2022 (обновлено: 14:12 14.12.2022)
Слуцкий предложил создать трибунал по действиям Украины с 2014 года
Депутат Слуцкий предложил создать трибунал по действиям Украины в 2014—2022 годах