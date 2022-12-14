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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/trevoga-1838616543.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:20
2022-12-14T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
владимир зеленский
джо байден
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.Сигнал тревоги в этих регионах был объявлен практически одновременно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, джо байден, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Джо Байден, Киев, Вооруженные силы РФ
15:20 14.12.2022 (обновлено: 15:22 14.12.2022)
 
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в трех областях

© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраина зимой
Украина зимой - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украина зимой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.
Сигнал тревоги в этих регионах был объявлен практически одновременно.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьВладимир ЗеленскийДжо БайденКиевВооруженные силы РФ
 
 
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