https://ria.ru/20221214/trevoga-1838616543.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:20
2022-12-14T15:20
2022-12-14T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
владимир зеленский
джо байден
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.Сигнал тревоги в этих регионах был объявлен практически одновременно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
днепропетровская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, джо байден, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Джо Байден, Киев, Вооруженные силы РФ
15:20 14.12.2022 (обновлено: 15:22 14.12.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в трех областях