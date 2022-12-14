https://ria.ru/20221214/tranzit-1838583533.html

Песков ответил на вопрос о компенсациях после запрета транзита через Литву

Песков ответил на вопрос о компенсациях после запрета транзита через Литву - РИА Новости, 14.12.2022

Песков ответил на вопрос о компенсациях после запрета транзита через Литву

Необходимо тщательно взвесить и проработать с юристами вопрос о подаче иска за убытки Калининградской области и РФ после запрета на транзит через Литву в рамках РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:47

2022-12-14T13:47

2022-12-14T13:47

специальная военная операция на украине

экономика

литва

евросоюз

санкции

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Необходимо тщательно взвесить и проработать с юристами вопрос о подаче иска за убытки Калининградской области и РФ после запрета на транзит через Литву в рамках ВТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в среду губернатор региона Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости, что калининградские власти подсчитывают ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит для предъявления претензий в рамках ВТО."Что касается Калининграда, то, разумеется, здесь особое отношение, потому что у региона достаточно особенное положение в силу географии. Что касается судебных перспектив, то, конечно, сначала предстоит это весьма тщательно взвесить, проработать с точки зрения юристов, правовиков с тем, чтобы спланировать возможные шаги наилучшим образом", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, поддержат ли в Кремле шаги региона в намерении компенсировать ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит судебным путем.Он также отметил, что федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать полноформатно регионы, это обязанность федерального центра.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле. При этом были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года.

https://ria.ru/20220919/tranzit-1817959756.html

https://ria.ru/20221028/tranzit-1827621968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, литва, евросоюз, санкции, дмитрий песков