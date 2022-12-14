Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев
Литва усложнила процедуру получения упрощенных транзитных документов для калининградцев
Флаг Литвы на автомобиле посла. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Литва усложнила процедуру получения упрощенных транзитных документов для жителей Калининградской области, возможности проехать через территорию Литвы на личном автомобиле практически нет, заявил в интервью РИА Новости губернатор российского региона Антон Алиханов.
"Упрощенный транзитный документ не терял свою силу, генконсульство Литвы в Калининграде по-прежнему его выдает. Однако Литва усложнила процедуру получения УТД, вернувшись к начальным договоренностям по этому режиму. Усилены требования по предоставляемым документам, установлен ограниченный список причин для обращения за УТД: семья, родственники, работа, учеба и некоторые другие. Запись на подачу документов идет на месяц вперед", - рассказал Алиханов агентству.
По его словам, транзит через Литву по упрощенному транзитному документу оставался для калининградцев единственным возможным способом передвижения на личном автотранспорте. "Возможности такой уже практически нет", - уточнил он.
"Правительство Калининградской области рассчитывает, что федеральный центр инициирует переговоры с целью достижения договоренности об упрощении процедуры получения УТД", - заключил Алиханов.
Правила автомобильного транзита россиян через Литву действуют с 1 июля 2003 года. Жителям Калининградской области проезд на основную территорию России разрешен на основании упрощенных транзитных документов, которые выдаются консульством Литвы в Калининграде. Выдача упрощенных транзитных документов была приостановлена во время пандемии, однако в марте 2022 года возобновилась.