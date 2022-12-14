https://ria.ru/20221214/tranzit-1838546006.html

Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев

Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев - РИА Новости, 14.12.2022

Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев

Литва усложнила процедуру получения упрощенных транзитных документов для жителей Калининградской области, возможности проехать через территорию Литвы на личном... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:03

2022-12-14T12:03

2022-12-14T12:03

антон алиханов

литва

калининградская область

калининград

россия

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Литва усложнила процедуру получения упрощенных транзитных документов для жителей Калининградской области, возможности проехать через территорию Литвы на личном автомобиле практически нет, заявил в интервью РИА Новости губернатор российского региона Антон Алиханов."Упрощенный транзитный документ не терял свою силу, генконсульство Литвы в Калининграде по-прежнему его выдает. Однако Литва усложнила процедуру получения УТД, вернувшись к начальным договоренностям по этому режиму. Усилены требования по предоставляемым документам, установлен ограниченный список причин для обращения за УТД: семья, родственники, работа, учеба и некоторые другие. Запись на подачу документов идет на месяц вперед", - рассказал Алиханов агентству.По его словам, транзит через Литву по упрощенному транзитному документу оставался для калининградцев единственным возможным способом передвижения на личном автотранспорте. "Возможности такой уже практически нет", - уточнил он."Правительство Калининградской области рассчитывает, что федеральный центр инициирует переговоры с целью достижения договоренности об упрощении процедуры получения УТД", - заключил Алиханов.Правила автомобильного транзита россиян через Литву действуют с 1 июля 2003 года. Жителям Калининградской области проезд на основную территорию России разрешен на основании упрощенных транзитных документов, которые выдаются консульством Литвы в Калининграде. Выдача упрощенных транзитных документов была приостановлена во время пандемии, однако в марте 2022 года возобновилась.

https://ria.ru/20221214/kaliningrad-1838489525.html

https://ria.ru/20221214/kaliningrad-1838486493.html

литва

калининградская область

калининград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

антон алиханов, литва, калининградская область, калининград, россия, общество