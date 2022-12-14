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Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев - РИА Новости, 14.12.2022
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Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев
Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев - РИА Новости, 14.12.2022
Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев
Литва усложнила процедуру получения упрощенных транзитных документов для жителей Калининградской области, возможности проехать через территорию Литвы на личном... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:03
2022-12-14T12:03
антон алиханов
литва
калининградская область
калининград
россия
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Литва усложнила процедуру получения упрощенных транзитных документов для жителей Калининградской области, возможности проехать через территорию Литвы на личном автомобиле практически нет, заявил в интервью РИА Новости губернатор российского региона Антон Алиханов."Упрощенный транзитный документ не терял свою силу, генконсульство Литвы в Калининграде по-прежнему его выдает. Однако Литва усложнила процедуру получения УТД, вернувшись к начальным договоренностям по этому режиму. Усилены требования по предоставляемым документам, установлен ограниченный список причин для обращения за УТД: семья, родственники, работа, учеба и некоторые другие. Запись на подачу документов идет на месяц вперед", - рассказал Алиханов агентству.По его словам, транзит через Литву по упрощенному транзитному документу оставался для калининградцев единственным возможным способом передвижения на личном автотранспорте. "Возможности такой уже практически нет", - уточнил он."Правительство Калининградской области рассчитывает, что федеральный центр инициирует переговоры с целью достижения договоренности об упрощении процедуры получения УТД", - заключил Алиханов.Правила автомобильного транзита россиян через Литву действуют с 1 июля 2003 года. Жителям Калининградской области проезд на основную территорию России разрешен на основании упрощенных транзитных документов, которые выдаются консульством Литвы в Калининграде. Выдача упрощенных транзитных документов была приостановлена во время пандемии, однако в марте 2022 года возобновилась.
https://ria.ru/20221214/kaliningrad-1838489525.html
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антон алиханов, литва, калининградская область, калининград, россия, общество
Антон Алиханов, Литва, Калининградская область, Калининград, Россия, Общество
12:03 14.12.2022
 
Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев

Литва усложнила процедуру получения упрощенных транзитных документов для калининградцев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Литвы на автомобиле посла
Флаг Литвы на автомобиле посла - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Литвы на автомобиле посла. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Литва усложнила процедуру получения упрощенных транзитных документов для жителей Калининградской области, возможности проехать через территорию Литвы на личном автомобиле практически нет, заявил в интервью РИА Новости губернатор российского региона Антон Алиханов.
"Упрощенный транзитный документ не терял свою силу, генконсульство Литвы в Калининграде по-прежнему его выдает. Однако Литва усложнила процедуру получения УТД, вернувшись к начальным договоренностям по этому режиму. Усилены требования по предоставляемым документам, установлен ограниченный список причин для обращения за УТД: семья, родственники, работа, учеба и некоторые другие. Запись на подачу документов идет на месяц вперед", - рассказал Алиханов агентству.
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По его словам, транзит через Литву по упрощенному транзитному документу оставался для калининградцев единственным возможным способом передвижения на личном автотранспорте. "Возможности такой уже практически нет", - уточнил он.
"Правительство Калининградской области рассчитывает, что федеральный центр инициирует переговоры с целью достижения договоренности об упрощении процедуры получения УТД", - заключил Алиханов.
Правила автомобильного транзита россиян через Литву действуют с 1 июля 2003 года. Жителям Калининградской области проезд на основную территорию России разрешен на основании упрощенных транзитных документов, которые выдаются консульством Литвы в Калининграде. Выдача упрощенных транзитных документов была приостановлена во время пандемии, однако в марте 2022 года возобновилась.
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Антон АлихановЛитваКалининградская областьКалининградРоссияОбщество
 
 
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