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Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" 15 декабря - РИА Новости, 14.12.2022
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Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" 15 декабря
Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" 15 декабря - РИА Новости, 14.12.2022
Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" 15 декабря
Экс-президент США Дональд Трамп в своем видеообращении предстал в образе супергероя и пообещал сделать "важное объявление" в четверг, 15 декабря. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:23
2022-12-14T20:23
в мире
технологии
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в своем видеообращении предстал в образе супергероя и пообещал сделать "важное объявление" в четверг, 15 декабря.После этого картинка сменяется изображением Трампа, стоящего на фоне золотой надписи с его именем, из глаз политика исходят лучи света, он разрывает рубашку, под которой оказывается красный рельефный костюм супергероя с синей буквой "Т". Трампа на экране сменяет надпись, что "важное объявление (последует - ред.) в четверг, 15 декабря".Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году в середине ноября.
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в мире, технологии, дональд трамп, сша
В мире, Технологии, Дональд Трамп, США
20:23 14.12.2022
 
Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" 15 декабря

Экс-президент США Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" в четверг

© Truth Social / Donald TrumpСкриншот публикации Дональда Трампа в социальной сети Truth Social
Скриншот публикации Дональда Трампа в социальной сети Truth Social
© Truth Social / Donald Trump
Скриншот публикации Дональда Трампа в социальной сети Truth Social
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в своем видеообращении предстал в образе супергероя и пообещал сделать "важное объявление" в четверг, 15 декабря.
"Америке нужен супергерой", - говорит Трамп в видеообращении в его аккаунте на платформе собственной социальной сети Truth Social.
После этого картинка сменяется изображением Трампа, стоящего на фоне золотой надписи с его именем, из глаз политика исходят лучи света, он разрывает рубашку, под которой оказывается красный рельефный костюм супергероя с синей буквой "Т". Трампа на экране сменяет надпись, что "важное объявление (последует - ред.) в четверг, 15 декабря".
Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году в середине ноября.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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В миреТехнологииДональд ТрампСША
 
 
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