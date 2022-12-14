https://ria.ru/20221214/tramp-1838725288.html
Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" 15 декабря
Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" 15 декабря - РИА Новости, 14.12.2022
Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" 15 декабря
Экс-президент США Дональд Трамп в своем видеообращении предстал в образе супергероя и пообещал сделать "важное объявление" в четверг, 15 декабря. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:23
2022-12-14T20:23
2022-12-14T20:23
в мире
технологии
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838725084_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_9df73c8d096db51c34274980aa79a1a5.jpg
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в своем видеообращении предстал в образе супергероя и пообещал сделать "важное объявление" в четверг, 15 декабря.После этого картинка сменяется изображением Трампа, стоящего на фоне золотой надписи с его именем, из глаз политика исходят лучи света, он разрывает рубашку, под которой оказывается красный рельефный костюм супергероя с синей буквой "Т". Трампа на экране сменяет надпись, что "важное объявление (последует - ред.) в четверг, 15 декабря".Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году в середине ноября.
https://ria.ru/20221210/blokirovka-1837674155.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838725084_3:0:1392:1042_1920x0_80_0_0_5034bfb420297ec87d458bb220a07cc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, дональд трамп, сша
В мире, Технологии, Дональд Трамп, США
Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" 15 декабря
Экс-президент США Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" в четверг
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в своем видеообращении предстал в образе супергероя и пообещал сделать "важное объявление" в четверг, 15 декабря.
"Америке нужен супергерой", - говорит Трамп в видеообращении в его аккаунте на платформе собственной социальной сети Truth Social.
После этого картинка сменяется изображением Трампа, стоящего на фоне золотой надписи с его именем, из глаз политика исходят лучи света, он разрывает рубашку, под которой оказывается красный рельефный костюм супергероя с синей буквой "Т". Трампа на экране сменяет надпись, что "важное объявление (последует - ред.) в четверг, 15 декабря".
Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году в середине ноября.