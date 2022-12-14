https://ria.ru/20221214/tramp-1838725288.html

Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" 15 декабря

Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" 15 декабря - РИА Новости, 14.12.2022

Трамп в образе супергероя пообещал сделать "важное объявление" 15 декабря

Экс-президент США Дональд Трамп в своем видеообращении предстал в образе супергероя и пообещал сделать "важное объявление" в четверг, 15 декабря. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:23

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2022-12-14T20:23

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в своем видеообращении предстал в образе супергероя и пообещал сделать "важное объявление" в четверг, 15 декабря.После этого картинка сменяется изображением Трампа, стоящего на фоне золотой надписи с его именем, из глаз политика исходят лучи света, он разрывает рубашку, под которой оказывается красный рельефный костюм супергероя с синей буквой "Т". Трампа на экране сменяет надпись, что "важное объявление (последует - ред.) в четверг, 15 декабря".Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году в середине ноября.

https://ria.ru/20221210/blokirovka-1837674155.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, дональд трамп, сша