https://ria.ru/20221214/tekhnologii-1838696228.html
Эксперт заявила о важности популяризации новых технологий в медицине
Эксперт заявила о важности популяризации новых технологий в медицине - РИА Новости, 14.12.2022
Эксперт заявила о важности популяризации новых технологий в медицине
Необходимость применения передовых технологий, в том числе генетических, для лечения болезней детей родителям должны обосновывать врачи, имеющие специальные... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:28
2022-12-14T18:28
2022-12-14T18:30
общество
мария воронцова
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Необходимость применения передовых технологий, в том числе генетических, для лечения болезней детей родителям должны обосновывать врачи, имеющие специальные знания о новых разработках, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке, заместитель декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Мария Воронцова."Для пациента контактным лицом в мире медицинской науки является врач. Это делает актуальным для врача наличие специальных знаний, например, генетики, принципов генной терапии", - подчеркнула она.Чем младше ребенок, тем больше речь идет об общении врача с его родителями, отметила Воронцова."И родителей, конечно, надо специально готовить к разговору с врачом на специализированные темы - но это касается не только генной терапии, а любой терапии", - добавила она."Очень часто мы слышим родительские сомнения, например, по поводу гормональной терапии - даже в тех случаях, когда она совершенно необходима, когда у ребенка наблюдается дефицит какого-либо гормона и его надо восполнить. Но ввиду, может быть, некоторого недостатка информации или предрассудков родители нередко выражают опасения по поводу заместительной гормональной терапии", - сказала Воронцова.Вместе с тем, при наличии тяжелого заболевания у ребенка родители восприимчивы к новой информации и готовы пойти на применение новых способов лечения, отметила она."Но, конечно, надо родителям разъяснять необходимость той или иной терапии, что, кстати, затем повышает готовность самих пациентов лечиться", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20221214/genetika-1838659409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мария воронцова, россия
Общество, Мария Воронцова, Россия
18:28 14.12.2022 (обновлено: 18:30 14.12.2022)
Эксперт заявила о важности популяризации новых технологий в медицине
Эксперт Воронцова назвала популяризацию новых технологий для медицины необходимой работой
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Необходимость применения передовых технологий, в том числе генетических, для лечения болезней детей родителям должны обосновывать врачи, имеющие специальные знания о новых разработках, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке, заместитель декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Мария Воронцова.
"В целом популяризация науки и технологий, в том числе новых технологий для медицины, это необходимая работа, которую надо вести по нескольким направлениям, в разных форматах. Но если ученые могут рассказывать о новых подходах в публичном пространстве, то с пациентами, на мой взгляд, должны общаться врачи", - сказала Воронцова РИА Новости в среду на полях Всероссийской мультимедийной конференции "Генная терапия: настоящее и будущее", прошедшей на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Для пациента контактным лицом в мире медицинской науки является врач. Это делает актуальным для врача наличие специальных знаний, например, генетики, принципов генной терапии", - подчеркнула она.
Чем младше ребенок, тем больше речь идет об общении врача с его родителями, отметила Воронцова.
"И родителей, конечно, надо специально готовить к разговору с врачом на специализированные темы - но это касается не только генной терапии, а любой терапии", - добавила она.
"Очень часто мы слышим родительские сомнения, например, по поводу гормональной терапии - даже в тех случаях, когда она совершенно необходима, когда у ребенка наблюдается дефицит какого-либо гормона и его надо восполнить. Но ввиду, может быть, некоторого недостатка информации или предрассудков родители нередко выражают опасения по поводу заместительной гормональной терапии", - сказала Воронцова.
Вместе с тем, при наличии тяжелого заболевания у ребенка родители восприимчивы к новой информации и готовы пойти на применение новых способов лечения, отметила она.
"Но, конечно, надо родителям разъяснять необходимость той или иной терапии, что, кстати, затем повышает готовность самих пациентов лечиться", - добавила эксперт.