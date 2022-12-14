https://ria.ru/20221214/tekhnologii-1838696228.html

Эксперт заявила о важности популяризации новых технологий в медицине

Эксперт заявила о важности популяризации новых технологий в медицине - РИА Новости, 14.12.2022

Эксперт заявила о важности популяризации новых технологий в медицине

Необходимость применения передовых технологий, в том числе генетических, для лечения болезней детей родителям должны обосновывать врачи, имеющие специальные... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:28

2022-12-14T18:28

2022-12-14T18:30

общество

мария воронцова

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Необходимость применения передовых технологий, в том числе генетических, для лечения болезней детей родителям должны обосновывать врачи, имеющие специальные знания о новых разработках, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке, заместитель декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Мария Воронцова."Для пациента контактным лицом в мире медицинской науки является врач. Это делает актуальным для врача наличие специальных знаний, например, генетики, принципов генной терапии", - подчеркнула она.Чем младше ребенок, тем больше речь идет об общении врача с его родителями, отметила Воронцова."И родителей, конечно, надо специально готовить к разговору с врачом на специализированные темы - но это касается не только генной терапии, а любой терапии", - добавила она."Очень часто мы слышим родительские сомнения, например, по поводу гормональной терапии - даже в тех случаях, когда она совершенно необходима, когда у ребенка наблюдается дефицит какого-либо гормона и его надо восполнить. Но ввиду, может быть, некоторого недостатка информации или предрассудков родители нередко выражают опасения по поводу заместительной гормональной терапии", - сказала Воронцова.Вместе с тем, при наличии тяжелого заболевания у ребенка родители восприимчивы к новой информации и готовы пойти на применение новых способов лечения, отметила она."Но, конечно, надо родителям разъяснять необходимость той или иной терапии, что, кстати, затем повышает готовность самих пациентов лечиться", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20221214/genetika-1838659409.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, мария воронцова, россия