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Священника из ЛНР, обвиняемого Киевом в шпионаже, освободили - РИА Новости, 14.12.2022
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Священника из ЛНР, обвиняемого Киевом в шпионаже, освободили
Священника из ЛНР, обвиняемого Киевом в шпионаже, освободили - РИА Новости, 14.12.2022
Священника из ЛНР, обвиняемого Киевом в шпионаже, освободили
На Украине удалось освободить священника из Лисичанска Андрея Павленко, которого Киев обвинил в шпионаже в пользу России и приговорил к тюремному заключению,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:09
2022-12-14T10:17
служба безопасности украины
киев
луганская народная республика
лисичанск
донецкая народная республика
иван мельников
происшествия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На Украине удалось освободить священника из Лисичанска Андрея Павленко, которого Киев обвинил в шпионаже в пользу России и приговорил к тюремному заключению, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.Собеседник агентства рассказал, что украинские силовики задержали священника 18 апреля, избили его и пытали. Больше недели Павленко провел в отделении полиции в Лисичанске, затем его перевели в изолятор в Днепропетровске.По словам Мельникова, священнослужитель под давлением оговорил себя и признался в работе на российскую разведку. Украинский суд приговорил Павленко к 12 годам лишения свободы.По мнению правозащитника, СБУ предъявила Павленко нелепые обвинения.Он напомнил, что несколько священнослужителей сейчас находятся в украинских тюрьмах и подвергаются издевательствам."Я считаю, что недопустимо скатываться до нападок на служителей церквей, и надеюсь, что международное сообщество обратит на это внимание и удастся это остановить", — заключил Мельников.Давление на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую на Украине, к которой себя причисляют миллионы верующих, — переросло в масштабную государственную кампанию в 2018 году. Тогда по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины". После этого начались массовые рейдерские захваты храмов, нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих УПЦ.В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. Ссылаясь на связи церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины запрещают деятельность УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, пытаясь найти доказательства "антиукраинской деятельности".
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служба безопасности украины, киев, луганская народная республика, лисичанск, донецкая народная республика, иван мельников, происшествия
Служба безопасности Украины, Киев, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Донецкая Народная Республика, Иван Мельников, Происшествия
09:09 14.12.2022 (обновлено: 10:17 14.12.2022)
 
Священника из ЛНР, обвиняемого Киевом в шпионаже, освободили

Священника лисичанского храма, обвиняемого Киевом в шпионаже, спасли из украинского плена

© Фото : СБУСотрудники СБУ проводят обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Мукачево, Украина
Сотрудники СБУ проводят обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Мукачево, Украина - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : СБУ
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На Украине удалось освободить священника из Лисичанска Андрея Павленко, которого Киев обвинил в шпионаже в пользу России и приговорил к тюремному заключению, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Собеседник агентства рассказал, что украинские силовики задержали священника 18 апреля, избили его и пытали. Больше недели Павленко провел в отделении полиции в Лисичанске, затем его перевели в изолятор в Днепропетровске.
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По словам Мельникова, священнослужитель под давлением оговорил себя и признался в работе на российскую разведку. Украинский суд приговорил Павленко к 12 годам лишения свободы.

"Сегодня стало известно, что священника Андрея Павленко удалось спасти из плена. Хотим поблагодарить в первую очередь Господа Бога, что совершил такое чудо — в День святого Андрея Первозванного позволил освободить отца Андрея, — представителей ЧВК "Вагнер", спецслужб, правозащитников, в частности Миру Тэрада, журналистов и всех неравнодушных людей, государственных деятелей, которые бились за отца Андрея", — сказал Мельников.

По мнению правозащитника, СБУ предъявила Павленко нелепые обвинения.
Он напомнил, что несколько священнослужителей сейчас находятся в украинских тюрьмах и подвергаются издевательствам.
"Я считаю, что недопустимо скатываться до нападок на служителей церквей, и надеюсь, что международное сообщество обратит на это внимание и удастся это остановить", — заключил Мельников.
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Давление на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую на Украине, к которой себя причисляют миллионы верующих, — переросло в масштабную государственную кампанию в 2018 году. Тогда по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины". После этого начались массовые рейдерские захваты храмов, нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих УПЦ.
В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. Ссылаясь на связи церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины запрещают деятельность УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, пытаясь найти доказательства "антиукраинской деятельности".
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Служба безопасности УкраиныКиевЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскДонецкая Народная РеспубликаИван МельниковПроисшествия
 
 
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