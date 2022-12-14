09:09 14.12.2022 (обновлено: 10:17 14.12.2022)
Священника из ЛНР, обвиняемого Киевом в шпионаже, освободили
Священника лисичанского храма, обвиняемого Киевом в шпионаже, спасли из украинского плена
© Фото : СБУСотрудники СБУ проводят обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Мукачево, Украина
© Фото : СБУ
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На Украине удалось освободить священника из Лисичанска Андрея Павленко, которого Киев обвинил в шпионаже в пользу России и приговорил к тюремному заключению, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Собеседник агентства рассказал, что украинские силовики задержали священника 18 апреля, избили его и пытали. Больше недели Павленко провел в отделении полиции в Лисичанске, затем его перевели в изолятор в Днепропетровске.
По словам Мельникова, священнослужитель под давлением оговорил себя и признался в работе на российскую разведку. Украинский суд приговорил Павленко к 12 годам лишения свободы.
"Сегодня стало известно, что священника Андрея Павленко удалось спасти из плена. Хотим поблагодарить в первую очередь Господа Бога, что совершил такое чудо — в День святого Андрея Первозванного позволил освободить отца Андрея, — представителей ЧВК "Вагнер", спецслужб, правозащитников, в частности Миру Тэрада, журналистов и всех неравнодушных людей, государственных деятелей, которые бились за отца Андрея", — сказал Мельников.
По мнению правозащитника, СБУ предъявила Павленко нелепые обвинения.
Он напомнил, что несколько священнослужителей сейчас находятся в украинских тюрьмах и подвергаются издевательствам.
"Я считаю, что недопустимо скатываться до нападок на служителей церквей, и надеюсь, что международное сообщество обратит на это внимание и удастся это остановить", — заключил Мельников.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую на Украине, к которой себя причисляют миллионы верующих, — переросло в масштабную государственную кампанию в 2018 году. Тогда по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины". После этого начались массовые рейдерские захваты храмов, нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих УПЦ.
В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. Ссылаясь на связи церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины запрещают деятельность УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, пытаясь найти доказательства "антиукраинской деятельности".
13 декабря, 04:22РелигияСБУ несколько лет угрожала УПЦ уголовными статьями