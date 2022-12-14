https://ria.ru/20221214/svyaschennik-1838504333.html

Священника из ЛНР, обвиняемого Киевом в шпионаже, освободили

Священника из ЛНР, обвиняемого Киевом в шпионаже, освободили - РИА Новости, 14.12.2022

Священника из ЛНР, обвиняемого Киевом в шпионаже, освободили

На Украине удалось освободить священника из Лисичанска Андрея Павленко, которого Киев обвинил в шпионаже в пользу России и приговорил к тюремному заключению,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:09

2022-12-14T09:09

2022-12-14T10:17

служба безопасности украины

киев

луганская народная республика

лисичанск

донецкая народная республика

иван мельников

происшествия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На Украине удалось освободить священника из Лисичанска Андрея Павленко, которого Киев обвинил в шпионаже в пользу России и приговорил к тюремному заключению, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.Собеседник агентства рассказал, что украинские силовики задержали священника 18 апреля, избили его и пытали. Больше недели Павленко провел в отделении полиции в Лисичанске, затем его перевели в изолятор в Днепропетровске.По словам Мельникова, священнослужитель под давлением оговорил себя и признался в работе на российскую разведку. Украинский суд приговорил Павленко к 12 годам лишения свободы.По мнению правозащитника, СБУ предъявила Павленко нелепые обвинения.Он напомнил, что несколько священнослужителей сейчас находятся в украинских тюрьмах и подвергаются издевательствам."Я считаю, что недопустимо скатываться до нападок на служителей церквей, и надеюсь, что международное сообщество обратит на это внимание и удастся это остановить", — заключил Мельников.Давление на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую на Украине, к которой себя причисляют миллионы верующих, — переросло в масштабную государственную кампанию в 2018 году. Тогда по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины". После этого начались массовые рейдерские захваты храмов, нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих УПЦ.В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. Ссылаясь на связи церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины запрещают деятельность УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, пытаясь найти доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20221214/rozhdestvo-1838491210.html

https://ria.ru/20221210/literatura-1837762683.html

https://ria.ru/20221213/upts-1838217800.html

киев

луганская народная республика

лисичанск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

служба безопасности украины, киев, луганская народная республика, лисичанск, донецкая народная республика, иван мельников, происшествия