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Большинство регионов Украины вышли на плановые отключения света
Большинство регионов Украины вышли на плановые отключения света - РИА Новости, 14.12.2022
Большинство регионов Украины вышли на плановые отключения света
Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в большинстве регионов Украины удалось перейти от аварийных к плановым отключениям света. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T23:20
2022-12-14T23:20
2022-12-14T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
джо байден
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в большинстве регионов Украины удалось перейти от аварийных к плановым отключениям света."Нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это самое первое, что мы требуем от облэнерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения. Сегодня аварийные отключения применялись только в нескольких областях… Мы хотим в ближайшие дни выйти на плановые отключения во всех регионах", – сказал Тимошенко в эфире всеукраинского телемарафона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Джо Байден, Украина, Харьков, Киев, Вооруженные силы РФ
Большинство регионов Украины вышли на плановые отключения света
Офис Зеленского: большинство регионов Украины вышли на плановые отключения света