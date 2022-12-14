https://ria.ru/20221214/surrogatnoe-1838575510.html
Совфед одобрил закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Совфед одобрил закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 14.12.2022
Совфед одобрил закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:23
2022-12-14T13:23
2022-12-14T13:29
совет федерации рф
общество
россия
суррогатное материнство
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России.Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.Как сообщил накануне зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев, согласно закону, все рожденные от суррогатных матерей на территории России дети автоматически будут получать российское гражданство вне зависимости от гражданства их родителей.Воспользоваться институтом суррогатного материнства не смогут также одинокие мужчины с российским гражданством. При этом если иностранец женат на россиянке, то на него не будет распространяться запрет на услуги суррогатного материнства.Если супруги заключили договор о суррогатном материнстве, но брак их после этого был расторгнут, то они могут быть записаны родителями ребёнка с согласия родившей женщины и если суд не установит, что их брак заключён только для того, чтобы воспользоваться услугами суррогатного материнства.Как заявила во вторник один из авторов закона, сенатор Маргарита Павлова, принятие закона позволит предотвратить торговлю российскими детьми и остановит "конвейер по их вывозу за рубеж". По ее словам, после рождения детей иностранцев суррогатными матерями в России из страны было вывезено более 45 тысяч детей, судьба которых неизвестна.
https://ria.ru/20220816/deti-1810103801.html
https://ria.ru/20221207/roditeli-1837092740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, общество, россия, суррогатное материнство
Совет Федерации РФ, Общество, Россия, суррогатное материнство
13:23 14.12.2022 (обновлено: 13:29 14.12.2022)
Совфед одобрил закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Совфед одобрил закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России.
Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.
Как сообщил накануне зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев, согласно закону, все рожденные от суррогатных матерей на территории России дети автоматически будут получать российское гражданство вне зависимости от гражданства их родителей.
Воспользоваться институтом суррогатного материнства не смогут также одинокие мужчины с российским гражданством. При этом если иностранец женат на россиянке, то на него не будет распространяться запрет на услуги суррогатного материнства.
Если супруги заключили договор о суррогатном материнстве, но брак их после этого был расторгнут, то они могут быть записаны родителями ребёнка с согласия родившей женщины и если суд не установит, что их брак заключён только для того, чтобы воспользоваться услугами суррогатного материнства.
Как заявила во вторник один из авторов закона, сенатор Маргарита Павлова, принятие закона позволит предотвратить торговлю российскими детьми и остановит "конвейер по их вывозу за рубеж". По ее словам, после рождения детей иностранцев суррогатными матерями в России из страны было вывезено более 45 тысяч детей, судьба которых неизвестна.