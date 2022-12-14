Мужчину, желавшего участвовать в боях против России, приговорили к колонии
Суд в Брянске приговорил мужчину к колонии за попытку участвовать в боях против России
Молоток судьи. Архивное фото
БРЯНСК, 14 дек – РИА Новости. Суд в Брянске приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ, сообщает Брянский областной суд.
"Брянский областной суд вынес приговор жителю Удмуртской Республики за попытку участия в боевых действиях против Российской Федерации. Виновному назначение наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что безработный житель удмуртского города Воткинск являлся "приверженцем нацистской идеологии Украины и активным противником внутренней и внешней политики Российской Федерации". Суд установил, что мужчина связался с вербовщиком одного из украинских вооруженных формирований и попытался выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боевых действиях. Однако при попытке пересечь российско-украинскую границу он был задержан сотрудниками погрануправления.
Отмечается, что мужчина признал вину. Приговор не вступил в законную силу. Как уточнили в суде, на данный момент в производстве суда находится еще четыре дела, фигуранты которых обвиняются в совершении аналогичных преступлений.