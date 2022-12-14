https://ria.ru/20221214/sud-1838719253.html

Мужчину, желавшего участвовать в боях против России, приговорили к колонии

Мужчину, желавшего участвовать в боях против России, приговорили к колонии - РИА Новости, 14.12.2022

Мужчину, желавшего участвовать в боях против России, приговорили к колонии

Суд в Брянске приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:44

2022-12-14T19:44

2022-12-14T19:44

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

брянск

россия

брянский областной суд

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БРЯНСК, 14 дек – РИА Новости. Суд в Брянске приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ, сообщает Брянский областной суд.Отмечается, что безработный житель удмуртского города Воткинск являлся "приверженцем нацистской идеологии Украины и активным противником внутренней и внешней политики Российской Федерации". Суд установил, что мужчина связался с вербовщиком одного из украинских вооруженных формирований и попытался выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боевых действиях. Однако при попытке пересечь российско-украинскую границу он был задержан сотрудниками погрануправления.Отмечается, что мужчина признал вину. Приговор не вступил в законную силу. Как уточнили в суде, на данный момент в производстве суда находится еще четыре дела, фигуранты которых обвиняются в совершении аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20221213/obmen-1838235955.html

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брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, украина, брянск, россия, брянский областной суд