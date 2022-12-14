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Мужчину, желавшего участвовать в боях против России, приговорили к колонии - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/sud-1838719253.html
Мужчину, желавшего участвовать в боях против России, приговорили к колонии
Мужчину, желавшего участвовать в боях против России, приговорили к колонии - РИА Новости, 14.12.2022
Мужчину, желавшего участвовать в боях против России, приговорили к колонии
Суд в Брянске приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:44
2022-12-14T19:44
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
брянск
россия
брянский областной суд
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БРЯНСК, 14 дек – РИА Новости. Суд в Брянске приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ, сообщает Брянский областной суд.Отмечается, что безработный житель удмуртского города Воткинск являлся "приверженцем нацистской идеологии Украины и активным противником внутренней и внешней политики Российской Федерации". Суд установил, что мужчина связался с вербовщиком одного из украинских вооруженных формирований и попытался выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боевых действиях. Однако при попытке пересечь российско-украинскую границу он был задержан сотрудниками погрануправления.Отмечается, что мужчина признал вину. Приговор не вступил в законную силу. Как уточнили в суде, на данный момент в производстве суда находится еще четыре дела, фигуранты которых обвиняются в совершении аналогичных преступлений.
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происшествия, украина, брянск, россия, брянский областной суд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Брянск, Россия, Брянский областной суд
19:44 14.12.2022
 
Мужчину, желавшего участвовать в боях против России, приговорили к колонии

Суд в Брянске приговорил мужчину к колонии за попытку участвовать в боях против России

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БРЯНСК, 14 дек – РИА Новости. Суд в Брянске приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ, сообщает Брянский областной суд.
"Брянский областной суд вынес приговор жителю Удмуртской Республики за попытку участия в боевых действиях против Российской Федерации. Виновному назначение наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что безработный житель удмуртского города Воткинск являлся "приверженцем нацистской идеологии Украины и активным противником внутренней и внешней политики Российской Федерации". Суд установил, что мужчина связался с вербовщиком одного из украинских вооруженных формирований и попытался выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боевых действиях. Однако при попытке пересечь российско-украинскую границу он был задержан сотрудниками погрануправления.
Отмечается, что мужчина признал вину. Приговор не вступил в законную силу. Как уточнили в суде, на данный момент в производстве суда находится еще четыре дела, фигуранты которых обвиняются в совершении аналогичных преступлений.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаБрянскРоссияБрянский областной суд
 
 
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