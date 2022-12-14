https://ria.ru/20221214/sud-1838563958.html
Глава города в Омской области, где сгорело 97 домов, предстанет перед судом
Глава города в Омской области, где сгорело 97 домов, предстанет перед судом - РИА Новости, 14.12.2022
Глава города в Омской области, где сгорело 97 домов, предстанет перед судом
Мэр города Называевск Виктор Лупинос и бывший начальник ПАО "Россети Сибирь" – "Омскэнерго" Называевского района Евгений Шаламов предстанут перед судом, по делу РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:53
2022-12-14T12:53
2022-12-14T12:53
происшествия
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ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Мэр города Называевск Виктор Лупинос и бывший начальник ПАО "Россети Сибирь" – "Омскэнерго" Называевского района Евгений Шаламов предстанут перед судом, по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Крупные пожары произошли в Омской области в мае. В регионе был объявлен режим ЧС. В результате пожара в Называевске 6 мая было уничтожено 97 частных жилых домов, ущерб составил около 193 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия". Всего по уголовному делу признаны потерпевшими 115 физических и юридических лиц, которым причинен материальный ущерб на сумму свыше 192 миллионов рублей."По версии следствия, глава муниципального образования, достоверно зная о введении особого противопожарного режима, не обеспечил должным образом выполнение первичных мер пожарной безопасности, в том числе своевременную уборку мусора и сухой растительности. При этом, он утвердил соответствующий паспорт безопасности населенного пункта, в котором были отражены недостоверные сведения об их выполнении", - сообщили в пресс-службе.Ранее Виктор Лупинос привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о пожарной безопасности. Евгений Шаламов, по версии следствия, не обеспечил надежности работы и технического обслуживания электрических сетей, а также своевременной уборки сухой растительности возле трансформаторной подстанции и охранной зоны воздушной электролинии."В целях обеспечения возмещения ущерба в ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых. Уголовное дело будет направлено в Называевский городской суд Омской области для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221212/podozrevaemye-1838197417.html
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Происшествия, ЖКХ, Омская область, Называевск, Называевский район, Россия
Глава города в Омской области, где сгорело 97 домов, предстанет перед судом
В Омской области мэр Называевска Лупинос предстанет перед судом из-за 97 сгоревших домов
ОМСК, 14 дек - РИА Новости.
Мэр города Называевск Виктор Лупинос и бывший начальник ПАО "Россети Сибирь" – "Омскэнерго" Называевского района Евгений Шаламов предстанут перед судом, по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, рассказали
в пресс-службе областной прокуратуры.
Крупные пожары произошли в Омской области в мае. В регионе был объявлен режим ЧС. В результате пожара в Называевске 6 мая было уничтожено 97 частных жилых домов, ущерб составил около 193 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия". Всего по уголовному делу признаны потерпевшими 115 физических и юридических лиц, которым причинен материальный ущерб на сумму свыше 192 миллионов рублей.
"По версии следствия, глава муниципального образования, достоверно зная о введении особого противопожарного режима, не обеспечил должным образом выполнение первичных мер пожарной безопасности, в том числе своевременную уборку мусора и сухой растительности. При этом, он утвердил соответствующий паспорт безопасности населенного пункта, в котором были отражены недостоверные сведения об их выполнении", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Виктор Лупинос привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о пожарной безопасности. Евгений Шаламов, по версии следствия, не обеспечил надежности работы и технического обслуживания электрических сетей, а также своевременной уборки сухой растительности возле трансформаторной подстанции и охранной зоны воздушной электролинии.
"В целях обеспечения возмещения ущерба в ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых. Уголовное дело будет направлено в Называевский городской суд Омской области для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.