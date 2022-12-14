https://ria.ru/20221214/sud-1838540413.html

Суд оставил под стражей главу фракции "Единой России" в воронежской гордуме

Суд оставил под стражей главу фракции "Единой России" в воронежской гордуме - РИА Новости, 14.12.2022

Суд оставил под стражей главу фракции "Единой России" в воронежской гордуме

Воронежский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого в мошенничестве руководителя фракции "Единой... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:51

2022-12-14T11:51

2022-12-14T11:51

воронеж

воронежский областной суд

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ВОРОНЕЖ, 14 дек – РИА Новости. Воронежский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого в мошенничестве руководителя фракции "Единой России" в Воронежской городской думе Романа Жогова, сообщил РИА Новости представитель суда.В отношении Жогова возбуждено дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данным Ленинского райсуда Воронежа, будучи заместителем руководителя Воронежского регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия", Жогов получил от депутата гордумы Александра Провоторова обманным путем почти 2,4 миллиона рублей.В частности, по данным суда, деньги были получены через фиктивное трудоустройство супруги Жогова на Воронежский опытно-механический завод, генеральным директором которого является Провоторов, деньги в течение 10 лет выделялись под предлогом финансирования "Единой России", но ими супруги Жоговы "распорядились по своему усмотрению". Суд 2 ноября заключил Жогова под стражу на два месяца, тогда же ЕР объявила о приостановке его членства в партии. Защита Жогова обжаловала его арест. Рассмотрение жалобы состоялось в Воронежском областном суде в среду, 14 декабря."Мера пресечения Жогову оставлена без изменения", - сказал собеседник агентства.В конце марта суд приговорил к двум годам колонии по делу о мошенничестве теперь уже бывшего первого заместителя председателя Воронежской городской думы Александра Провоторова. В середине февраля в отношении другого заместителя председателя Воронежской городской думы - 48-летнего Алексея Пинигина - было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. А в ноябре Воронежский областной суд изменил приговор с условного на четыре года колонии депутату Сергею Кудрявцеву, который обвинялся в мошенничестве с ущербом в 31 миллион рублей. И Провоторов, и Пинигин, и Кудрявцев входили во фракцию "Единой России" в гордуме.

https://ria.ru/20221213/prokuratura-1838316880.html

https://ria.ru/20221206/rosalkogolregulirovanie-1836598984.html

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Екатерина Зайцева

воронеж, воронежский областной суд, воронежская городская дума, воронежская область, происшествия, александр провоторов, сергей кудрявцев, единая россия