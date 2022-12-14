В Рязанской области 49 студентов получили именные стипендии губернатора
Рязанский губернатор Малков назначил именные стипендии 49 студентам вузов и ссузов региона
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РЯЗАНЬ, 14 дек – РИА Новости. Именные стипендии губернатора назначены 49 студентам высших и средних учебных заведений в Рязанской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
В соответствии с постановлением губернатора, именная стипендия назначается за отличные успехи в учебе и в общественной деятельности. Мероприятие проводится в регионе ежегодно.
"В 2022 году именных стипендий губернатора Рязанской области удостоены 49 человек, среди которых студенты вузов, а также обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в среду в регионе состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о назначении именных стипендий, от имени губернатора Рязанской области Павла Малкова студентов поздравил вице-губернатор Артем Бранов.
"Каждый из вас заработал стипендии своим трудом, усердием, стремлением хорошо учиться и быть полезным обществу. Такие кадры нужны Рязанской области. Молодые, целеустремленные, амбициозные. Уверен, что после окончания учебы вы обязательно продолжите трудиться на благо родного региона", - цитирует обращение Бранова к студентам пресс-служба правительства области.