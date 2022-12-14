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Оппозиционного мэра Стамбула приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы - РИА Новости, 14.12.2022
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Оппозиционного мэра Стамбула приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы
Оппозиционного мэра Стамбула приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы - РИА Новости, 14.12.2022
Оппозиционного мэра Стамбула приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы
Оппозиционный мэр Стамбула и вероятный кандидат в президенты Турции Экрем Имамоглу осужден на 2 года, 7 месяцев и 15 дней тюрьмы за оскорбление представителей... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:10
2022-12-14T18:38
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АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. Оппозиционный мэр Стамбула и вероятный кандидат в президенты Турции Экрем Имамоглу осужден на 2 года, 7 месяцев и 15 дней тюрьмы за оскорбление представителей ЦИК и лишен права заниматься политической деятельностью, передает телеканал A Haber.Имамоглу после победы на муниципальных выборах в 2019 году назвал "дураками" представителей ЦИК, которые отменили результаты первых, в которых он также одержал победу. Ранее его называли одним из возможных соперников действующего президента Тайипа Эрдогана на президентских выборах, которые ожидаются в июне."Имамоглу был приговорен к 2 годам, 7 месяцам и 15 дням лишения свободы. С другой стороны, было решено применить статью 53, которая означает запрет на политическую деятельность", - передал телеканал. Сам политик призвал сторонников прийти к суду, а его защита уже заявила о намерении обжаловать решение. Для вступления в силу запрета на политическую деятельность необходимо одобрение вышестоящей инстанции на основе обращения ЦИК.Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что президент Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам президент долгое время не комментировал выдвижение, но на встрече со сторонниками неожиданно для всех заявил, что намерен бороться за пост главы государства, призвав своего основного соперника, Кылычдароглу, объявить имя кандидата от оппозиции. Оппозиция пока не объявила кандидата.
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в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
18:10 14.12.2022 (обновлено: 18:38 14.12.2022)
 
Оппозиционного мэра Стамбула приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы

Оппозиционный мэр Стамбула Имамоглу получил два года и семь месяцев тюрьмы

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. Оппозиционный мэр Стамбула и вероятный кандидат в президенты Турции Экрем Имамоглу осужден на 2 года, 7 месяцев и 15 дней тюрьмы за оскорбление представителей ЦИК и лишен права заниматься политической деятельностью, передает телеканал A Haber.
Имамоглу после победы на муниципальных выборах в 2019 году назвал "дураками" представителей ЦИК, которые отменили результаты первых, в которых он также одержал победу. Ранее его называли одним из возможных соперников действующего президента Тайипа Эрдогана на президентских выборах, которые ожидаются в июне.
"Имамоглу был приговорен к 2 годам, 7 месяцам и 15 дням лишения свободы. С другой стороны, было решено применить статью 53, которая означает запрет на политическую деятельность", - передал телеканал. Сам политик призвал сторонников прийти к суду, а его защита уже заявила о намерении обжаловать решение. Для вступления в силу запрета на политическую деятельность необходимо одобрение вышестоящей инстанции на основе обращения ЦИК.
Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что президент Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам президент долгое время не комментировал выдвижение, но на встрече со сторонниками неожиданно для всех заявил, что намерен бороться за пост главы государства, призвав своего основного соперника, Кылычдароглу, объявить имя кандидата от оппозиции. Оппозиция пока не объявила кандидата.
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