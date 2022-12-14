https://ria.ru/20221214/ssha-1838743923.html

ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов

ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - РИА Новости, 14.12.2022

ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до уровня 4,25-4,5%... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T22:52

2022-12-14T22:52

2022-12-14T22:52

экономика

сша

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до уровня 4,25-4,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Такое решение принято после четырех повышений на 75 б.п. подряд.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор повышает базовую ставку на 50 базисных пунктов после четырех повышений подряд на 75 базисных пунктов на предыдущих заседаниях. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. По плану, сокращение началось 1 июня, первые три месяца планировалось сокращать активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны были увеличиться вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе."При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщает регулятор.

https://ria.ru/20221214/neft-1838716274.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, сша, федеральная резервная система сша