Рейтинг@Mail.ru
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/ssha-1838743923.html
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - РИА Новости, 14.12.2022
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до уровня 4,25-4,5%... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:52
2022-12-14T22:52
экономика
сша
федеральная резервная система сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0fb38b1363de7423496bff323cf754fe.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до уровня 4,25-4,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Такое решение принято после четырех повышений на 75 б.п. подряд.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор повышает базовую ставку на 50 базисных пунктов после четырех повышений подряд на 75 базисных пунктов на предыдущих заседаниях. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. По плану, сокращение началось 1 июня, первые три месяца планировалось сокращать активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны были увеличиться вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе."При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщает регулятор.
https://ria.ru/20221214/neft-1838716274.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_730850f48446fa6be7d686d524c4d41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
22:52 14.12.2022
 
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов

© AP Photo / Nam Y. HuhАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до уровня 4,25-4,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Такое решение принято после четырех повышений на 75 б.п. подряд.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Регулятор повышает базовую ставку на 50 базисных пунктов после четырех повышений подряд на 75 базисных пунктов на предыдущих заседаниях. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.
Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. По плану, сокращение началось 1 июня, первые три месяца планировалось сокращать активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны были увеличиться вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.
ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе.
"При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщает регулятор.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 19:31Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с января 1984 года
 
ЭкономикаСШАФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала