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ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - РИА Новости, 14.12.2022
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до уровня 4,25-4,5%... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:52
2022-12-14T22:52
2022-12-14T22:52
экономика
сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до уровня 4,25-4,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Такое решение принято после четырех повышений на 75 б.п. подряд.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор повышает базовую ставку на 50 базисных пунктов после четырех повышений подряд на 75 базисных пунктов на предыдущих заседаниях. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. По плану, сокращение началось 1 июня, первые три месяца планировалось сокращать активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны были увеличиться вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе."При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщает регулятор.
https://ria.ru/20221214/neft-1838716274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов
Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до уровня 4,25-4,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Такое решение принято после четырех повышений на 75 б.п. подряд.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Регулятор повышает базовую ставку на 50 базисных пунктов после четырех повышений подряд на 75 базисных пунктов на предыдущих заседаниях. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.
Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. По плану, сокращение началось 1 июня, первые три месяца планировалось сокращать активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны были увеличиться вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.
ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе.
"При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщает регулятор.