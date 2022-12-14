https://ria.ru/20221214/ssha-1838542193.html

США должны уважать пожелания Африки, заявили в МИД Китая

США должны уважать пожелания Африки, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 14.12.2022

США должны уважать пожелания Африки, заявили в МИД Китая

США должны уважать пожелания народов африканских государств в отношении развития международного сотрудничества вместо того, чтобы очернять и осуществлять... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:54

2022-12-14T11:54

2022-12-14T11:54

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ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. США должны уважать пожелания народов африканских государств в отношении развития международного сотрудничества вместо того, чтобы очернять и осуществлять нападки на другие страны, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что распространение влияния России и Китая в Африке может дестабилизировать ситуацию, поэтому США следует уделять этому внимание."Поддержка развития Африки является общей ответственностью международного сообщества. Мы всегда рады видеть разнообразие африканских партнеров, а также приветствуем, чтобы международное сообщество, включая США, уделяло больше внимания и увеличивало инвестиции в Африку, осуществляло действительно равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Африкой", - заявил дипломат.В то же время он выразил надежду, что Соединенные Штаты будут непредвзято относиться к сотрудничеству африканских государств со всеми странами."США должны уважать пожелания жителей африканского континента и предпринимать конкретные действия, чтобы помочь развитию Африки вместо того, чтобы очернять и осуществлять нападки на другие страны, поднимая из-за этого шумиху", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20221214/afrika-1838507409.html

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в мире, ллойд остин, африка, сша, китай, мид кнр